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Мазалица: Осим све скупље самопромоције Станивуковића, не види се ништа

Аутор:

АТВ
14.06.2026 16:28

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Срђан Мазалица
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица рекао је да се осим све скупље самопромоције градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића не види ништа.

Мазалица је истакао да је бесмислено говорити о резултатима јер он није у стању ни да очисти направљено.

Кад већ улази у пријевремену кампању, објавио је Мазалица на "Иксу", нека наведе један пројекат који су из градског буџета финансирали и завршили од почетка до краја.

"Може један бројчаник ваших неиспуњених обећања и нереализованих пројеката? Спортска гимназија, Мост у Доцу, Градска болница, нова пословна зона? Гдје је завршио рекордан буџет Бањалуке од 284 милиона плус више од 70 милиона КМ нових задужења?", упитао је Мазалица.

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Тагови :

Срђан Мазалица

Драшко Станивуковић

СНСД

Бањалука

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