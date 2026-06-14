Мазалица: Осим све скупље самопромоције Станивуковића, не види се ништа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица рекао је да се осим све скупље самопромоције градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића не види ништа.
Мазалица је истакао да је бесмислено говорити о резултатима јер он није у стању ни да очисти направљено.
Кад већ улази у пријевремену кампању, објавио је Мазалица на "Иксу", нека наведе један пројекат који су из градског буџета финансирали и завршили од почетка до краја.
"Може један бројчаник ваших неиспуњених обећања и нереализованих пројеката? Спортска гимназија, Мост у Доцу, Градска болница, нова пословна зона? Гдје је завршио рекордан буџет Бањалуке од 284 милиона плус више од 70 милиона КМ нових задужења?", упитао је Мазалица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 седм7
Бања Лука
1 седм0
Република Српска
2 седм3
Република Српска
2 седм0
Република Српска
36 мин1
Република Српска
1 ч5
Република Српска
2 ч1
Република Српска
4 ч8
Најновије
16
59
16
54
16
51
16
30
16
28
Тренутно на програму