Logo
Large banner

Богаташи Дубаија се скривају у бункерима и "собама панике"

Извор:

АТВ

04.03.2026

17:34

Коментари:

0
Напад-Дубаи
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Богата елита, навикнута на бескрајни луксуз Дубаија, никада није рачунала да ће им икада бити потребни високотехнолошки бункери, све док иранске ракете нису почеле да падају на град.

"Собе панике" од милион долара и утврђени подруми у Дубаију се претварају у права ратна склоништа.

Екстремно богатство овог града огледа се и у чињеници да многе раскошне некретнине - домови милијардера, утицајних предузетника и исељеника - већ као стандардни дио опреме имају уграђене футуристичке "сигурне куће", такозване собе панике и утврђене подруме - чија цијена често достиже милионе.

илу-авион-26022026

БиХ

Заказан лет из Дубаија са 156 држављана БиХ

Врло је вјероватно да прије овог викенда многи од ових неочекиваних ратних бункера никада нису ни били коришћени, с обзиром на изузетно ниску стопу насилног криминала у Емиратима, где чак и мање крађе носе строге казне. Уз то, скривање од кише иранских пројектила вјеројатно никада није пало на памет супербогатима када су их уграђивали у своје зграде са пет звјездица.

Напад-Дубаи

Свијет

Ракете лете на све стране у Дубаију и Абу Дабију

Све док овог викенда први војни удари нису погодили град, због чега су бројни туристи спашавали живу главу, Дубаи је углавном био недодирљив недавним сукобима на Блиском истоку. Све се то променило у суботу, када су аеродром у Дубаију и луксузни хотели Фермонт Палм и Бурџ ал Араб драматично погођени без упозорења.

Подијели:

Тагови :

Dubai

Израел Иран

bunker

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Авион, лет

Србија

Отказана два лета из Дубаија за Београд

10 ч

0
Још један авион из Дубаија слетио у Београд

Србија

Још један авион из Дубаија слетио у Београд

11 ч

0
Отказан лет из Дубаија за Сарајево

БиХ

Отказан лет из Дубаија за Сарајево

13 ч

0
Авион, лет

БиХ

За данас планиран повратак прве групе држављана БиХ из Дубаија

13 ч

0

Више из рубрике

Револуционарна гарда преузима команду, очекују се још жешћи напади: Да ли се ствари отимају контроли?

Свијет

Револуционарна гарда преузима команду, очекују се још жешћи напади: Да ли се ствари отимају контроли?

3 ч

0
Погођен танкер у Ормуском мореуз

Свијет

Погођен танкер у Ормуском мореуз

5 ч

0
Америчка подморница потопила ирански ратни брод

Свијет

Невјероватан снимак! Овако је америчка подморница погодила ирански ратни брод

5 ч

0
Америчка подморница потопила ирански ратни брод

Свијет

Америчка подморница потопила ирански ратни брод

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Одрон у руднику у Конгу: Погинуло више од 200 људи, међу њима и 70 д‌јеце

21

02

АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

21

00

Тјерао жену да му пошаље експлицитне фотографије, па их слао њеној породици

20

51

Тренерски подвиг Огњена Зарића: Алтах постао хит аустријске Бундеслиге

20

47

Добри резултати на понос Атлетског клуба Борац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner