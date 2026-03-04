Богаташи Дубаија се скривају у бункерима и "собама панике"

"Собе панике" од милион долара и утврђени подруми у Дубаију се претварају у права ратна склоништа.

Екстремно богатство овог града огледа се и у чињеници да многе раскошне некретнине - домови милијардера, утицајних предузетника и исељеника - већ као стандардни дио опреме имају уграђене футуристичке "сигурне куће", такозване собе панике и утврђене подруме - чија цијена често достиже милионе.

Врло је вјероватно да прије овог викенда многи од ових неочекиваних ратних бункера никада нису ни били коришћени, с обзиром на изузетно ниску стопу насилног криминала у Емиратима, где чак и мање крађе носе строге казне. Уз то, скривање од кише иранских пројектила вјеројатно никада није пало на памет супербогатима када су их уграђивали у своје зграде са пет звјездица.

Све док овог викенда први војни удари нису погодили град, због чега су бројни туристи спашавали живу главу, Дубаи је углавном био недодирљив недавним сукобима на Блиском истоку. Све се то променило у суботу, када су аеродром у Дубаију и луксузни хотели Фермонт Палм и Бурџ ал Араб драматично погођени без упозорења.