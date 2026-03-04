Logo
Large banner

За данас планиран повратак прве групе држављана БиХ из Дубаија

Аутор:

АТВ

04.03.2026

07:10

Коментари:

0
Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Повратак прве групе држављана БиХ из Дубаија планиран је за данас, а помоћ у њиховој евакуацији понудила је Србија.

Летом из Дубаија за Сарајево, ако безбједносни услови то буду дозволили, данас би требало да стигне 156 држављана БиХ, рекао је амбасадор Бојан Ђокић.

Hitna pomoć

Хроника

Мушкарац задобио тешке повреде главе у саобраћајној несрећи

Лидер СНСД-а Милорад Додик поздравио је одлуку предсједника Александра Вучића да Србија стави своје капацитете на располагање не само својим грађанима, већ и грађанима БиХ у сложеним безбједносним околностима на Блиском истоку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Dubai

Израел Иран

евакуација

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Славимо Свете апостоле Архипа, Филимона и Апфију: Изговорите ове ријечи

Друштво

Славимо Свете апостоле Архипа, Филимона и Апфију: Изговорите ове ријечи

5 ч

0
Мушкарац из БиХ осуђен у Америци на 10 година због дјечије порнографије

Свијет

Мушкарац из БиХ осуђен у Америци на 10 година због дјечије порнографије

5 ч

0
Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом

Наука и технологија

Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом

13 ч

0
Барса наговијестила чудо, Атлетико ипак у финалу

Фудбал

Барса наговијестила чудо, Атлетико ипак у финалу

13 ч

0

Више из рубрике

"Политичко Сарајево не одустаје": Узуновић поново тражи да се Додик избрише из регистра!

БиХ

"Политичко Сарајево не одустаје": Узуновић поново тражи да се Додик избрише из регистра!

18 ч

4
Милорад Додик

БиХ

Додик: Иницираћемо прекид дипломатских и економских контаката с Ираном

19 ч

1
Вулић: По ком правном основу ЦИК пријети због неисплаћених накнада

БиХ

Вулић: По ком правном основу ЦИК пријети због неисплаћених накнада

20 ч

0
Авион, лет

БиХ

Заказан лет из Дубаија са 156 држављана БиХ

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Кошарац: Покушај опозиције да омаловажи дипломатске успјехе руководства Српске одраз политичког очаја

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner