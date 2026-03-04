За данас планиран повратак прве групе држављана БиХ из Дубаија

Аутор:АТВ
Повратак прве групе држављана БиХ из Дубаија планиран је за данас, а помоћ у њиховој евакуацији понудила је Србија.
Летом из Дубаија за Сарајево, ако безбједносни услови то буду дозволили, данас би требало да стигне 156 држављана БиХ, рекао је амбасадор Бојан Ђокић.
Лидер СНСД-а Милорад Додик поздравио је одлуку предсједника Александра Вучића да Србија стави своје капацитете на располагање не само својим грађанима, већ и грађанима БиХ у сложеним безбједносним околностима на Блиском истоку.
