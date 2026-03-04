Мушкарац из БиХ осуђен у Америци на 10 година због дјечије порнографије

04.03.2026
Хазиму Капићу (61), поријеклом из Босне и Херцеговине, настањеном у Вотерлоу (Ајова) је изречена пресуда којом је добио 10 година затворске казне због посједовања дјечије порнографије.
Изрицање пресуде услиједило је након што је 17. септембра 2025. признао кривицу по једној тачки оптужнице и тада је и проглашен кривим.
У споразуму о признању кривице, Капић је признао да је од фебруара 2020. до августа 2024. преузимао дјечију порнографију. У августу 2024. полиција је претресла његов дом у Вотерлоу и заплијенила хард диск са хиљадама фотографија и видео снимака дјечије порнографије, укључујући приказе малољетника, у адолесцентском добу. Да ствар буде још гора, Капић је посједовао материјал са приказима дјечије порнографије у којима су били беба или мало дијете, као и приказе садистичког и мазохистичког садржаја.
Капић је осуђен у Седер Рапидсу пред главним судијом Окружног суда САД Ц.Ј. Вилијамсом. Изречена му је казна од 120 мјесеци затвора и наложено му је да плати 18.000 долара одштете жртвама у овом случају. Након одслужења казне мораће да проведе пет година под надзором. У савезном систему не постоји условна слобода.
Овај случај је вођен у оквиру пројекта „Сигурно дјетињство“, националне иницијативе коју је Министарство правде покренуло у мају 2006. ради борбе против растуће епидемије сексуалне експлоатације и злостављања дјеце.
Капић се тренутно налази у притвору америчких маршала док не буде пребачен у савезни затвор.
Случај је водила помоћница америчког тужиоца Девра Т. Хејк, а истрагу су спровели Вотерлоу полиција и Истражна служба Ајове, преносе Независне.
