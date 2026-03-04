Logo
Large banner

Мушкарац из БиХ осуђен у Америци на 10 година због дјечије порнографије

04.03.2026

07:01

Коментари:

0
Мушкарац из БиХ осуђен у Америци на 10 година због дјечије порнографије

Хазиму Капићу (61), поријеклом из Босне и Херцеговине, настањеном у Вотерлоу (Ајова) је изречена пресуда којом је добио 10 година затворске казне због посједовања дјечије порнографије.

Изрицање пресуде услиједило је након што је 17. септембра 2025. признао кривицу по једној тачки оптужнице и тада је и проглашен кривим.

ILU-META-180925

Наука и технологија

Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом

У споразуму о признању кривице, Капић је признао да је од фебруара 2020. до августа 2024. преузимао дјечију порнографију. У августу 2024. полиција је претресла његов дом у Вотерлоу и заплијенила хард диск са хиљадама фотографија и видео снимака дјечије порнографије, укључујући приказе малољетника, у адолесцентском добу. Да ствар буде још гора, Капић је посједовао материјал са приказима дјечије порнографије у којима су били беба или мало дијете, као и приказе садистичког и мазохистичког садржаја.

Надзор и након одслужења казне

Капић је осуђен у Седер Рапидсу пред главним судијом Окружног суда САД Ц.Ј. Вилијамсом. Изречена му је казна од 120 мјесеци затвора и наложено му је да плати 18.000 долара одштете жртвама у овом случају. Након одслужења казне мораће да проведе пет година под надзором. У савезном систему не постоји условна слобода.

Овај случај је вођен у оквиру пројекта „Сигурно дјетињство“, националне иницијативе коју је Министарство правде покренуло у мају 2006. ради борбе против растуће епидемије сексуалне експлоатације и злостављања дјеце.

Барселона

Фудбал

Барса наговијестила чудо, Атлетико ипак у финалу

Капић се тренутно налази у притвору америчких маршала док не буде пребачен у савезни затвор.

Случај је водила помоћница америчког тужиоца Девра Т. Хејк, а истрагу су спровели Вотерлоу полиција и Истражна служба Ајове, преносе Независне.

Подијели:

Тагови :

dječija pornografija

Америка

пресуда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа

Хроника

Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа

13 ч

0
Данијела Маџар, специјалиста гинекологије и акушерства,

Друштво

Маџар за АТВ: Вантјелесна трудноћа је потпуно иста као и природно остварена трудноћа

13 ч

0
Мерц: Европа неће прихватити споразум о Украјини који је закључен без ње

Свијет

Мерц: Европа неће прихватити споразум о Украјини који је закључен без ње

13 ч

0
Селак најавио едукацију правосудног кадра за борбу против корупције

Република Српска

Селак најавио едукацију правосудног кадра за борбу против корупције

13 ч

2

Више из рубрике

Мерц: Европа неће прихватити споразум о Украјини који је закључен без ње

Свијет

Мерц: Европа неће прихватити споразум о Украјини који је закључен без ње

13 ч

0
Мојтаба Хаменеи насљеђује оца: Изабран нови врховни вођа Ирана

Свијет

Мојтаба Хаменеи насљеђује оца: Изабран нови врховни вођа Ирана

13 ч

4
Трамп наредио: Амерички ратни бродови ће пратити танкере

Свијет

Трамп наредио: Амерички ратни бродови ће пратити танкере

14 ч

0
Џефри Епстин и бивши принц Ендру

Свијет

Нови детаљи мејлова Ендруа и Џефрија Епстина: "Ако будеш у Паризу доћи ћу да прославимо..."

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

23

Израел упозорава да ће сљедећи врховни вођа Ирана бити "мета за елиминацију"

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner