Маџар за АТВ: Вантјелесна трудноћа је потпуно иста као и природно остварена трудноћа

Вантјелесна трудноћа је потпуно иста као и природно остварена трудноћа, само је начин на који смо дошли до ње мало другачији, каже за АТВ Данијела Маџар, специјалиста гинекологије и акушерства.
"Доста право прође кроз нашу клинику остваре се као родитељи али не спомињу да је то била вантјелесна оплодња. Мислим да се још увијек недовољно разговара о томе, ми гдје год се појавимо увијек наглашавао кад је потребно да се јаве у нашу клинику тј. клинику која се бави репородуктивном медицином", каже Данијела Маџар, специјалиста гинекологије и акушерства.
Вантјелесна оплодња је процес у којем се ради оплодња јајне ћелије и сперматозоида ван тијела жене при чему се добијени ембрион враћа у материцу гдје се он наставља развијати. Овај процес не преставља ништа вјештачко и зато се назива биомедицински помогнута оплодња, појашњава др Маџар.
"Разлика природног зачећа у односу на зачеће из вантјелесне оплодње је у томе што се оплодња код природног зачећа дешава у јајоводу жене, а код вантјелесне оплодње се дешава у лабораторији под стаклом, а све даље се наставља природним путем", каже др Маџар.
Приликом вјештачке оплодње не дешава се ништа не природно, само медицина користи свој напредак да паровима помогне како би избјегли јајовод, каже докторица.
"Вантјелесна трудноћа је потпуно иста као и природно остварена трудноћа, само је начин на који смо доошли до ње мало другачији", каже др Маџар.
Најважнија ствар приликом одлучивања за вантјелесну оплодњу је узимање анемнезе, након чега слиједи ултразвучи ни преглед пацијетице који много тога говори, каже Маџар.
"Струка каже да до 35 године живота имамо велики број здравих јајних ћелија, након 35 године тај број рапидно опада. Након 38 године је то нагла силазна путања. Ако узмемо 10 јајних ћелија код жене од 25 година и узмемо 10 јајних ћелија код жене од 42 године, оно што можемо да очекујемо кдо жене од 25 година имамо 9 здравих и зрелих ћелија, а код жене од 42 године 1 од 10 здравих ћелија", рекла је др Данијела Маџар.
Докторица наглашава важност праћења биолошког сата због квалитета јајних ћелија као и да клинике нуде могућност да жене замрзну своје јајне ћелије при чему се савјетује да то буде до 35, максимално 38 године живота.
