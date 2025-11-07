Конкретна подршка Републике Српске пронаталитетној политици

Извор:
АТВ
07.11.2025
12:21
Коментари:0
Жене до навршених 42 године, којe добију бебу из поступка вантјелесне оплодње, од наредне године имаће право на рефундацију трошкова, иако су већ искористиле три поступка преко Фонда здравственог осигурања.
Фонд ће трошкове рефундирати у складу са нашим цјеновником, без обзира гдје је урађена вантјелесна оплодња. На овај начин се проширују права у области лијечења стерилитета и омогућава додатна шанса за стицање потомства о трошку обавезног здравственог осигурања, јер се тренутно финансирају три поступка вантјелесне оплодње.
Напомињемо да и даље остаје могућност за жене старије од 42 године да уколико роде дијете поступком вантјелесне оплодње, ФЗО РС им у потпуности рефундира трошкове према цјеновнику Фонда.
Вантјелесна оплодња је уврштена у права из здравственог осигурања 2007. године, а од тада је захваљујући овој процедури рођено више од 2.200 беба. Међутим, број новорођенчади је и знатно већи будући да је значајан број парова ВТО, у складу са прописима, радио и изван Српске, те су им трошкови рефундирани. Влада Републике Српске и ФЗО РС су за поступке вантјелесне оплодње, који су рађени код нас или изван Републике, до сада укупно издвојили око 42,4 милиона КМ.
Подсјећамо да Фонд у потпуности финансира три поступка ВТО женама до навршене 40. године, а женама старости од 40 до 42 године 50 одсто трошкова.
Поменутом новином, која је дефинисана Програмом за обезбјеђење биомедицински потпомгнуте оплодње за 2026. годину, Фонд настоји да одговори на потребе осигураника, проширује постојећа права у области биомедицински потпомогнуте оплодње, те наставља да унапређује подршку паровима који се боре са стерилитетом. Наиме, осим вантјелесне оплодње, Фонд од раније финансира и чување ембриона на двије године, што представља значајно олакшање за парове, јер не морају поново да пролазе кроз комплетну процедуру вантјелесне оплодње. Још једна новина која је недавно уведена односи се на финансирање замрзавања репродуктивног материјала (онкофертилитет) за осигуранике који болују од малигних болести прије излагања онколошким терапијама и зрачењу, што им пружа могућност да касније добију потомство. Подсјећамо да је дуже од двије године омогућено да парови трећи поступак вантјелесне оплодње, након два неуспјела покушаја у Српској, могу да ураде у било којој установи и изван Републике, те им Фонд рефундира трошкове. Такође, Законом о обавезном здравственом осигурања у права осигураника још раније уврштен је и неинвазивни пренатални тест за труднице, а за ову услугу, као и за вантјелесну оплодњу, средства се обезбјеђују у буџету Републике.
Иначе, прегледе, савјетовање и лијечење у сврху планирања породице у потпуности финансира Фонд, без плаћања партиципације.
Дакле, констатним проширењем права у области репродуктивног здравља, настојимо да конкретним мјерама будемо директна подршка пронаталитетној политици Републике Српске.
Најновије
Најчитаније
14
30
14
28
14
23
14
23
14
11
Тренутно на програму