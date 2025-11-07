Ухапшени инспектори спроведени у Републичко јавно тужилаштво

Извор:
Мирослав Лазић, начелник Подручног одјељења Републичке управе за инспекцијске послове у Добоју, који је ухапшен због примања мита спроведен је у Републичко јавно тужилаштво Републике Српске.
Заједно с њим ухапшени су, и у тужилаштво спроведени Златко Кузмић, Бојан Поповић и Слађан Нешковић, који су осумњичени за помагање Лазићу у коруптивним радњама.
Према незваничним информацијама осумњичени су на мјесечном нивоу обилазили више привредних субјеката којима су за одређене износ опраштали одређене неправилности.
Инспекторе ће у наредна 24 сата испитати поступајући тужилац Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала након чега ће донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор.
Подсјетимо, Лазић је ухапшен јуче у акцији Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске у Добоју.
”Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције лишили су слободе М.Л. из Добоја због почињених кривичних дјела примање мита и трговина утицајем. Осумњичени је ухапшен непосредно након извршења наведених кривичних дјела”, саопштио је раније МУП Републике Српске.
Након хапшења извршен је претрес возила и локација које је користио осумњичени.
