Ухапшени инспектори спроведени у Републичко јавно тужилаштво

Извор:

АТВ

07.11.2025

13:43

Коментари:

0
Ухапшени инспектори спроведени у Републичко јавно тужилаштво
Фото: АТВ

Мирослав Лазић, начелник Подручног одјељења Републичке управе за инспекцијске послове у Добоју, који је ухапшен због примања мита спроведен је у Републичко јавно тужилаштво Републике Српске.

Заједно с њим ухапшени су, и у тужилаштво спроведени Златко Кузмић, Бојан Поповић и Слађан Нешковић, који су осумњичени за помагање Лазићу у коруптивним радњама.

Miroslav Lazić

Хроника

Ухапшена још три инспектора због мита

Према незваничним информацијама осумњичени су на мјесечном нивоу обилазили више привредних субјеката којима су за одређене износ опраштали одређене неправилности.

Инспекторе ће у наредна 24 сата испитати поступајући тужилац Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала након чега ће донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор.

Miroslav Lazić

Хроника

Због корупције ухапшен шеф инспекције добојског одјељења Инспектората РС

Подсјетимо, Лазић је ухапшен јуче у акцији Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске у Добоју.

”Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције лишили су слободе М.Л. из Добоја због почињених кривичних дјела примање мита и трговина утицајем. Осумњичени је ухапшен непосредно након извршења наведених кривичних дјела”, саопштио је раније МУП Републике Српске.

Након хапшења извршен је претрес возила и локација које је користио осумњичени.

Тагови:

Doboj

Инспекција

Inspektorat Republike Srpske

Коментари (0)
