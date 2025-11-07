Ухапшена још три инспектора због мита

Аутор:Огњен Матавуљ
Још три инспектора ухапшена су заједно са Мирославом Лазићем, шефом Подручног одјељења Републичке управе за инспекцијске послове Добоја због сумње на примање мита и трговину утицајем, сазнаје АТВ.
Према незваничним информација, тројица ухапшених, осумњичени су за помагање Лазић у коруптивним радњама.
Они ће данас бити спроведени у Републичко јавно тужилаштво.
Подсјетимо, Лазића су јуче ухапсили припадници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Све мјере и радње се предузимају под надзором Посебног одељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала републичког јавног тужилаштва
