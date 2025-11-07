Logo

Ухапшена још три инспектора због мита

Аутор:

Огњен Матавуљ

07.11.2025

13:13

Коментари:

0
Мирослав Лазић
Фото: Уступљена фотографија

Још три инспектора ухапшена су заједно са Мирославом Лазићем, шефом Подручног одјељења Републичке управе за инспекцијске послове Добоја због сумње на примање мита и трговину утицајем, сазнаје АТВ.

Према незваничним информација, тројица ухапшених, осумњичени су за помагање Лазић у коруптивним радњама.

Miroslav Lazić

Хроника

Због корупције ухапшен шеф инспекције добојског одјељења Инспектората РС

Они ће данас бити спроведени у Републичко јавно тужилаштво.

Подсјетимо, Лазића су јуче ухапсили припадници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Све мјере и радње се предузимају под надзором Посебног одељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала републичког јавног тужилаштва

Подијели:

Тагови:

Doboj

Инспекција

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Укинута пресуда Васвији Видовић, поново ће јој судити

Хроника

Укинута пресуда Васвији Видовић, поново ће јој судити

1 ч

0
Наставник задржан на психијатрији након пријетње ученицима

Хроника

Наставник задржан на психијатрији након пријетње ученицима

2 ч

0
Град завијен у црно: Погинула два младића (18), јурили 160 на сат?

Хроника

Град завијен у црно: Погинула два младића (18), јурили 160 на сат?

2 ч

0
Младић отет из ресторана, смрскана му лобања, ово је повод

Хроника

Младић отет из ресторана, смрскана му лобања, ово је повод

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

30

Ових 9 особина насљеђујемо од баки и дједова

14

28

Сузана Јовановић се огласила након вијести да постаје бака

14

23

Брисел увео визе Русима, Захарова: Шта ће им туристи када имају мигранте и Украјинце

14

23

Најновије ажурирање: Како Гугл жели да вас спријечи да користите ChatGPT

14

11

Савјети произвођача: Како мањак горива штети вашем аутомобилу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner