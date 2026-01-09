Којић за АТВ: Очување Републике Српске је завјет свих нас

Извор:
АТВ
09.01.2026
15:01
Коментари:2
За Републику Српску треба да се боримо управо онако како су то радили наши очеви и дједови деведесетих година, рекао је посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић у АТВ специјалу.
"Сва жртва која је претрпљена деведесетих година не смје бити узалудна и то је наш основни задатак. Стварање Републике Српске је завјет свих нас да се боримо за њено очување. Када су у питању заједничке институције на нивоу БиХ, свакодневно свједочимо постојању тежњи које су постојале и деведесетих година у исламској декларацији Алије Изетбеговића, која тежи стварању исламске државе или, како они то зову, унитарне БиХ", рекао је Којић.
Како додаје, битно је спријечити пренос надлежности на заједничке институције.
"Чак и бенигни пренос надлежности може довести до остварења тог њиховог циља. Република Српска је светиња, и она мора да буде сачувана", изјавио је Којић.
