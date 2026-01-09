Парежанин: Дан Републике Српске важан за очување идентитета и слоге

Извор:
СРНА
09.01.2026
13:48
Коментари:0
Начелник општине Билећа Миодраг Парежанин изјавио је Срни да је Дан Републике - 9. јануар, који се обиљежава са поносом, важан због очувања идентитета и слоге српског народа.
Честитавши грађанима Билеће Дан Републике - 9. јануар, који се ове године обиљежава под слоганом "Живјеће огњиште", Парежанин је истакао да је на породицама да одрже ватру опстанка на вјековним огњиштима.
Република Српска
Којић: Хистерија из ФБиХ наук да само сабрани око Српске можемо опстати
Парежанин је навео да сви у Републици Српској треба да наставе вриједно да раде да би имали просперитет и бољи живот, наводећи да Србе на то обавезују сви погинули и борци који су најзаслужнији што данас живимо слободно.
"Са поносом обиљежавамо 9. јануар, дан када је настала Република Српска као гарант опстанка нашег народа", нагласио је Парежанин.
Начелник је у Општинској управи данас организовао пријем за представнике политичког, привредног и културног живота и билећке борачке организације, а потом су положени вијенци код споменика погинулима у протеклим ратовима.
Парежанин је напоменуо да је Дан Републике дан када исказује поштовање према институцијама Републике Српске, али и свим људима који су допринијели њеном очувању и развоју.
Србија
Сутра Дан жалости због сахране младића који је страдао у ноћном клубу
"Ово је дана када се присјећамо историјских околности у којима је настала Република Српска и пута који је прошла до данас", рекао је он.
У Билећи ће данас бити организован и дефиле аутомобила поводом Дана Републике Српске, а слављеничка колона ће кренути у 14.00 часова испред зграде Музеја.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Сцена
Познати фризер у Србији преминуо дан након свог рођендана
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Градови и општине
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
17
21
17
13
17
07
17
04
16
56
Тренутно на програму