Познати фризер у Србији преминуо дан након свог рођендана

Извор:

Телеграф

09.01.2026

13:35

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Познати естради фризер Матија Радуловић, преминуо је 6. јануара у 43. години, а његова изненадна смрт потресла је јавност, нарочито естрадни круг у којем је годинама био присутан.

Како се тренутно спекулише, здравствени проблеми који су довели до трагичног исхода могли би бити повезани са интервенцијама које је Радуловић у претходном периоду имао на лицу и тијелу.

66f4346e673d1 бојан савић

Република Српска

Савић: Снага Српске је у огњиштима и људима

Ипак, тачан узрок смрти засад није познат и биће утврђен након обдукције.

Радуловић је непосредно прије погоршања здравственог стања прославио свој рођендан у кругу блиских пријатеља. Они који су те вечери били с њим тврде да ништа није указивало на трагедију која ће убрзо услиједити.

“Велика туга. Моја најбоља другарица била је на његовом рођендану. Био је насмијан, срећан и пун планова. Славили су до зоре. Говорио је о проширењу посла и новим пројектима које је имао у плану да покрене. Прије тога је био на Занзибару и тада се разболио. По повратку у Београд осјећао је тегобе, али није обраћао пажњу на то све док већ није било прекасно, нажалост”, рекао је извор за Курир.

Дан прије него што је пребачен у Ургентни центар, Хитна помоћ је била позвана због његовог лошег здравственог стања, али је Радуловић тада одбио хоспитализацију.

Снијег

Градови и општине

Затвореници из КПЗ-а чисте снијег у Сарајеву

Након тога се закључао у стану и није излазио, што је, према ријечима извора, могло довести до додатног погоршања и развоја тешких компликација. У понедјељак око 17 сати. кад му се стање нагло погоршало, поново је реаговала Хитна помоћ, хитно је превезен у болницу, али је тада већ био у критичном стању.

Радуловићева смрт оставила је бројне пријатеље, сараднике и клијенте у невјерици. Многи су се опростили од њега емотивним порукама на друштвеним мрежама, истичући да је био ведар, амбициозан и увијек спреман да помогне.

Резултати обдукције требало би да дају коначан одговор на питање шта је тачно довело до ове трагедије.

Дан Републике Српске

Република Српска

Полицијски оркестар извео химне Републике Српске и Србије

Здравствени проблеми

Радуловић је био познато име у свијету љепоте и естраде. Каријеру је започео као фризер, а ширу популарност стекао је захваљујући сарадњи с Јеленом Карлеушом, која му је, према речима његових блиских пријатеља, прва пружила прилику да се афирмише међу јавним личностима.

Након тога је радио с бројним пјевачицама и ријалити звијездама, међу којима су Слађа Поршелина, Ена Чолић, Зорана Мићановић, Елма Синановић, али и друге јавне личности које су му годинама указивале повјерење.

