Познати фризер у Србији преминуо дан након свог рођендана

Телеграф
09.01.2026
13:35
Познати естради фризер Матија Радуловић, преминуо је 6. јануара у 43. години, а његова изненадна смрт потресла је јавност, нарочито естрадни круг у којем је годинама био присутан.
Како се тренутно спекулише, здравствени проблеми који су довели до трагичног исхода могли би бити повезани са интервенцијама које је Радуловић у претходном периоду имао на лицу и тијелу.
Ипак, тачан узрок смрти засад није познат и биће утврђен након обдукције.
Радуловић је непосредно прије погоршања здравственог стања прославио свој рођендан у кругу блиских пријатеља. Они који су те вечери били с њим тврде да ништа није указивало на трагедију која ће убрзо услиједити.
“Велика туга. Моја најбоља другарица била је на његовом рођендану. Био је насмијан, срећан и пун планова. Славили су до зоре. Говорио је о проширењу посла и новим пројектима које је имао у плану да покрене. Прије тога је био на Занзибару и тада се разболио. По повратку у Београд осјећао је тегобе, али није обраћао пажњу на то све док већ није било прекасно, нажалост”, рекао је извор за Курир.
Дан прије него што је пребачен у Ургентни центар, Хитна помоћ је била позвана због његовог лошег здравственог стања, али је Радуловић тада одбио хоспитализацију.
Након тога се закључао у стану и није излазио, што је, према ријечима извора, могло довести до додатног погоршања и развоја тешких компликација. У понедјељак око 17 сати. кад му се стање нагло погоршало, поново је реаговала Хитна помоћ, хитно је превезен у болницу, али је тада већ био у критичном стању.
Радуловићева смрт оставила је бројне пријатеље, сараднике и клијенте у невјерици. Многи су се опростили од њега емотивним порукама на друштвеним мрежама, истичући да је био ведар, амбициозан и увијек спреман да помогне.
Резултати обдукције требало би да дају коначан одговор на питање шта је тачно довело до ове трагедије.
Радуловић је био познато име у свијету љепоте и естраде. Каријеру је започео као фризер, а ширу популарност стекао је захваљујући сарадњи с Јеленом Карлеушом, која му је, према речима његових блиских пријатеља, прва пружила прилику да се афирмише међу јавним личностима.
Након тога је радио с бројним пјевачицама и ријалити звијездама, међу којима су Слађа Поршелина, Ена Чолић, Зорана Мићановић, Елма Синановић, али и друге јавне личности које су му годинама указивале повјерење.
