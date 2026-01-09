Logo
Large banner

Полицијски оркестар извео химне Републике Српске и Србије

09.01.2026

13:19

Коментари:

0
Полицијски оркестар извео химне Републике Српске и Србије
Фото: АТВ

Химну Републике Српске "Моја Република" и химну Републике Србије "Боже правде" на свечаном дефилеу поводом 9. јануара - Дана Републике Српске извео је Полицијски оркестар.

Химну је извео Полицијски оркестар, након чега је услиједила традиционална изведба пјесме "Пукни зоро" коју је извео полицијски службеник Александар Дулић и Полицијски оркестар МУП-а Републике Српске.

Подијели:

Таг:

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

АТВ Специјал: Дан Републике Српске

Република Српска

АТВ Специјал: Дан Републике Српске

4 ч

2
Спектакуларан прелет хеликоптера на свечаном дефилеу поводом Дана Републике

Република Српска

Спектакуларан прелет хеликоптера на свечаном дефилеу поводом Дана Републике

4 ч

0
Жељко Будмир министар у Влади Српске

Република Српска

Будимир: Република Српска завјет хероја

4 ч

0
Дефиле поводом Дана Републике Српске, учествовали и припадници САЈ-а

Република Српска

Дефиле поводом Дана Републике Српске, учествовали и припадници САЈ-а

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

17

13

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

17

07

Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

17

04

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

16

56

Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner