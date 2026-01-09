Полицијски оркестар извео химне Републике Српске и Србије

09.01.2026
Химну Републике Српске "Моја Република" и химну Републике Србије "Боже правде" на свечаном дефилеу поводом 9. јануара - Дана Републике Српске извео је Полицијски оркестар.
Химну је извео Полицијски оркестар, након чега је услиједила традиционална изведба пјесме "Пукни зоро" коју је извео полицијски службеник Александар Дулић и Полицијски оркестар МУП-а Републике Српске.
