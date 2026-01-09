Logo
Будимир: Република Српска завјет хероја

09.01.2026

13:05

Жељко Будмир министар у Влади Српске
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је, у обраћању на свечаном дефилеу поводом Дана Републике, да је сваки дан у постојању Републике Српске велика побједа, јер је изложена свакодневним нападима оних којих покушавају да је угасе, али неће успјети у томе јер је Српска завјет хероја.

- Од 1995. до данас константно нас нападају, зато је 2025. гдина тешка и иззаова, напали су предсједника Републике Српске који је симобл њеног јединства. Слава Богу, имали смо Милорада Додика који је могао да носи ту врсту историјског терета. Неће престати да нас нападају, зато је битно наше огњиште - истакао је Будимир.

Свијет

Мелони: Европа треба да успостави дијалог са Русијом

Он је нагласио да су 34 године постојања Републике Српске 34 пуне снаге и да данашњи дефиле показује да волимо и вољећемо Српску.

- Република Српска је уточиште, уточиште за све које су остали са друге стране границе - рекао је Будимир.

Будимир је честитао учесницима на успјешном дефилеу.

- Данас је испред вас корачала Република Српска, хероји који су створили Републику, ветерани, али корачали су и студенти, ученици... Република Српска је завјет хероја - истакао је Будимир.

Пале Дан Републике-09012026

Република Српска

''Трајна обавеза сјећање на борце и очување вриједности Српске''

Он је рекао да су границе писане крвљу, да Српској нико ништа није дао, да је очувана борбом и да зато нема начина да се политичким вазалством према Сарајеву, Бриселу, Лондону или било коме, прода Република.

- Тешко оном ко припада роду издајника, у српском народу нема ништа проклетије од тог. Морамо да издржимо 2026. годину, јер смо ми једини народ у Европи који господари јамама. Да се јаме не би десиле, морамо ићи даље, морамо се развијати и напредовати - поручио је Будмир.

