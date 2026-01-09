Logo
На свечаном дефилеу "Деспот" и "Вихор"

09.01.2026

12:50

Коментари:

1
Фото: АТВ

На свечаном дефилеу поводом Дана Републике представљени представљена возила "Деспот" и "Вихор".

Једанаести моторизовани ешалон чини пет теренских возила "Деспот".

Теренско возило "Деспот" је вишенамјенско, оклопно и мултифункционално возило, а од 2018. године је у употреби у Специјалној антитерористичкој јединици МУП-а. На челу овог ешалона је командир Механизованог тима САЈ-а Југослав Узелац.

Дан Републике Српске

Република Српска

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

Десети моторизовани ешалон чини пет лаких тактичких возила "Вихор" која се користе као командно, извиђачко, возило за хитне интервенције и возило за превоз мањих јединица.

"Вихор" је наоружан савременим наоружањем, са могућим дејством са крова уз управљање из возила, као и из товарног простора возила, а опремљен је и балистичком заштитом.

На челу десетог ешалона је командир тима у Специјалној антитерористичкој јединици Раде Зељић. Користе га припадници САЈ-а.

9. јануар - Дан Републике Српске

Вихор

Despot

