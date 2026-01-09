На свечаном дефилеу "Деспот" и "Вихор"

09.01.2026
12:50
Коментари:1
На свечаном дефилеу поводом Дана Републике представљени представљена возила "Деспот" и "Вихор".
Једанаести моторизовани ешалон чини пет теренских возила "Деспот".
Теренско возило "Деспот" је вишенамјенско, оклопно и мултифункционално возило, а од 2018. године је у употреби у Специјалној антитерористичкој јединици МУП-а. На челу овог ешалона је командир Механизованог тима САЈ-а Југослав Узелац.
Десети моторизовани ешалон чини пет лаких тактичких возила "Вихор" која се користе као командно, извиђачко, возило за хитне интервенције и возило за превоз мањих јединица.
"Вихор" је наоружан савременим наоружањем, са могућим дејством са крова уз управљање из возила, као и из товарног простора возила, а опремљен је и балистичком заштитом.
На челу десетог ешалона је командир тима у Специјалној антитерористичкој јединици Раде Зељић. Користе га припадници САЈ-а.
