Жунић: Најважнији дан за Српску, не заборављамо оне који су положили живот

Извор:

СРНА

09.01.2026

12:38

Градоначелник Дервенте Игор Жунић честитао је Дан Републике, истакавши да овај град не заборавља оне који су положили животе за стварање Српске и да данас сви поносно стоје испред споменика онима који су дали најврједније што су имали за њену одбрану.

- Поштујемо њихову жртву и вјерујемо да никада неће бити узалудна. Оно што су нам оставили чуваћемо пуном снагом - додао је Жунић.

Он је нагласио да је ово најзначајнији дан за Републику Српску.

- Наша земља је настала у миру, одбрањена у рату. Желим свима да будемо мудри и паметни, да будемо заједно и вјерујемо у будућност Републике Српске - рекао је Жунић новинарима у Дервенти, након помена и полагања вијенаца погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата поводом Дан Републике.

Он је поручио да и младе генерације знају шта значи Република Српска.

- Знам да знају шта значи Република Српска за српски народ, да ће је пазити, чувати и бринути о њој - нагласио је Жунић.

Исказјући захвалност палим борцима Војске и Полиције Републике Српске, предсједник Градске борачке организације Чедо Вујичић поручио је да се никада неће угасити огњиште Републике Српске.

- Порука "Живјеће огњиште" има своју симболику и значај. Уз захвалност онима који су положили животе за Републику Српску, ми данас имамо прилику да у слободи и миру славимо све празнике - рекао је Вујичић.

Старјешина Војске Републике Српске Мирослав Ђерић указао је на значај данашњег дана, наводећи да је Република Српска основана у миру и одрбањена уз велике жртве.

- Борићемо се и даље за просперитет Републике Српске и да буде што љепша. То може да буде само нашом слогом - истакао је Ђерић.

У Центру за културу у Дервенти поводом Дана Републике уприличен је и свечани пријем.

Игор Жунић

