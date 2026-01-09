Жунић: Најважнији дан за Српску, не заборављамо оне који су положили живот

Извор:
СРНА
09.01.2026
12:38
Градоначелник Дервенте Игор Жунић честитао је Дан Републике, истакавши да овај град не заборавља оне који су положили животе за стварање Српске и да данас сви поносно стоје испред споменика онима који су дали најврједније што су имали за њену одбрану.
- Поштујемо њихову жртву и вјерујемо да никада неће бити узалудна. Оно што су нам оставили чуваћемо пуном снагом - додао је Жунић.
Он је нагласио да је ово најзначајнији дан за Републику Српску.
- Наша земља је настала у миру, одбрањена у рату. Желим свима да будемо мудри и паметни, да будемо заједно и вјерујемо у будућност Републике Српске - рекао је Жунић новинарима у Дервенти, након помена и полагања вијенаца погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата поводом Дан Републике.
Он је поручио да и младе генерације знају шта значи Република Српска.
- Знам да знају шта значи Република Српска за српски народ, да ће је пазити, чувати и бринути о њој - нагласио је Жунић.
Исказјући захвалност палим борцима Војске и Полиције Републике Српске, предсједник Градске борачке организације Чедо Вујичић поручио је да се никада неће угасити огњиште Републике Српске.
- Порука "Живјеће огњиште" има своју симболику и значај. Уз захвалност онима који су положили животе за Републику Српску, ми данас имамо прилику да у слободи и миру славимо све празнике - рекао је Вујичић.
Старјешина Војске Републике Српске Мирослав Ђерић указао је на значај данашњег дана, наводећи да је Република Српска основана у миру и одрбањена уз велике жртве.
- Борићемо се и даље за просперитет Републике Српске и да буде што љепша. То може да буде само нашом слогом - истакао је Ђерић.
У Центру за културу у Дервенти поводом Дана Републике уприличен је и свечани пријем.
