Девет ухапшених на граничном прелазу БиХ

Припадници Граничне полиције БиХ у посљедњих седам дана ухапсили су девет лица, након провјера на граничним прелазима БиХ.
У Орашју је јуче ухапшен држављанин БиХ и Њемачке чији су иницијали З.К. (55), јер је граничним провјерама утврђено да је Полицијска управа Бијељина расписала потрагу за њим због кривичног дјела угрожавање безбједности.
У Орашју је 3. јануара слободе лишен Н.Б. (35) пошто је приликом изласка из БиХ утврђено да га Основни суд у Зворнику потражује ради издржавања казне затвора.
Припадници Јединице Граничне полиције БиХ Аеродром Тузла јуче су на лету из Базела ухапсили А.М. (25), јер је провјерама утврђено да је МУП Кантона Сарајево расписао потрагу за њим због кривичних дјела изазивање опште опасности и оштећење туђе ствари.
Истог дана лишена је слободе А.И. (41) приликом изласка из БиХ на прелазу Метаљка.
Припадници Јединице Граничне полиције БиХ Хум утврдили су током провјера да Кантонално тужилаштво Средњобосанског кантона потражује ову држављанку БиХ због кривичног дјела превара.
Припадници Јединице Граничне полиције БиХ Бијељина 7. јануара лишили су слободе С.В. (25) након што је установљено да га Општински суд у Цазину потражује због крађе.
Истог дана, приликом уласка у БиХ, на прелазу Градишка ухапшена је С.Ј. (25), јер је утврђено да је Основни суд у Бањалуци потражује због кривичног дјела утаја.
На Међународном аеродрому Сарајево 5. јануара, на лету из Стокхолма, лишен је слободе Д.Б. (40), пошто је утврђено да Општински суд у Сарајеву потражује овог држављанина Шведске због кривичног дјела спречавање службеног лица у вршењу службене радње.
Дан раније, на прелазу Каракај, ухапшен је Ж.К. (67) јер је установљено да га Основни суд у Зворнику потражује ради издржавања казне затвора.
Приликом изласка из БиХ на прелазу Доњи Свилај 2. јануара лишена је слободе Р.П. /30/, држављанка БиХ и Хрватске, јер је утврђено да је МУП Херцеговачко-неретванског кантона расписао потрагу за њом због кривичног дјела одузимање дјетета или малољетника.
Сва ухапшена лица предата су надлежним органима, саопштено је данас из Граничне полиције БиХ.
