Ево колико година робије чека пљачкаше златаре

Извор:
АТВ
09.01.2026
11:51
Кантонални суд у Сарајеву изрекао је првостепену пресуду којом је Дамир Шишаковић осуђен на јединствену казну затвора у трајању од седам година због кривичних дјела разбојништва и неовлаштеног посједовања дроге. Алмир Меховић је за кривично дјело разбојништва осуђен на четири године затвора.
Раније је, на основу споразума о признању кривице, Емир Шендеровић осуђен на годину дана затвора због помагања осуђенима.
Према оптужници, Дамир Шишаковић и Алмир Меховић терете се да су 4. децембра 2024. године, око 18 часова и 25 минута, извршили разбојништво у златарској радњи у улици Сарачи у Сарајеву. Уз пријетњу пиштољем натјерали су радницу да из сефа извади новац, након чега су отуђили око 11.000 КМ у готовини и златни накит у вриједности од око 180.000 КМ, те се удаљили с лица мјеста.
Отприлике сат времена након разбојништва, у стану који су користили, чекао их је Емир Шендеровић. Тада су подијелили украдени накит и договорили његову продају с циљем прикривања трагова кривичног дјела. Шендеровић је касније ухапшен у Бијељини, гдје је, према наводима, планирао продати накит.
