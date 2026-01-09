Logo
Хорор: Ученици сачекао у ходнику, забио нож у леђа и лице

Телеграф

Хорор: Ученици сачекао у ходнику, забио нож у леђа и лице
Фото: Unsplash

Ученик је у средњој школи у Словенији напао ученицу и ножем је убо у лице и леђа.

Директор средње школе у области Мурске Соботе рекао је за да је ситуација сада под контролом.

Соботаинфо је извијестио да је ученик прве године у ходнику наводно чекао ученицу четврте године, те ју затим напао и убо.

Нападач је потом наводно напустио школске просторије и кренуо према дому за старе, али га је полиција ухапсила.

"На лицу места налази се неколико полицајаца и детектива, који су обезбиједили подручје, прикупљају информације и осигурали безбедност", саопштено је из полиције.

Ученици у школи су се закључали у учионице, а школа је увела безбједносне мјере.

Директор средње школе у ​​области Мурске Соботе раније је за 24ur.com потврдио да се напад догодио и објаснио да је њихов ученик повријеђен.

(Телеграф.рс)

