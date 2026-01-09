Хорор: Ученици сачекао у ходнику, забио нож у леђа и лице

Извор:
Ученик је у средњој школи у Словенији напао ученицу и ножем је убо у лице и леђа.
Директор средње школе у области Мурске Соботе рекао је за да је ситуација сада под контролом.
Соботаинфо је извијестио да је ученик прве године у ходнику наводно чекао ученицу четврте године, те ју затим напао и убо.
Нападач је потом наводно напустио школске просторије и кренуо према дому за старе, али га је полиција ухапсила.
"На лицу места налази се неколико полицајаца и детектива, који су обезбиједили подручје, прикупљају информације и осигурали безбедност", саопштено је из полиције.
Ученици у школи су се закључали у учионице, а школа је увела безбједносне мјере.
Директор средње школе у области Мурске Соботе раније је за 24ur.com потврдио да се напад догодио и објаснио да је њихов ученик повријеђен.
