Logo
Large banner

Упозорење због ледене кише: Температура до минус 14

Извор:

СРНА

08.01.2026

11:58

Коментари:

0
Упозорење због ледене кише: Температура до минус 14
Фото: Pixabay

У Хрватској је за сутра објављено упозорења на опасно и изузетно опасно вријеме због кише која ће се ледити при тлу.

Државни хидрометеоролошки завод предвиђа стварање слоја леда на сјеверу загребачке регије, а нарочито дебљи слој на подручју осјечке регије.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Српска остаје непокорена и чува уставне капацитете

Према прогнози, сутра ће у унутрашњости најнижа температура бити између минус 14 и минус осам степени Целзијусових, на мору од нула до пет степени.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Mинић: Oдавање почасти онима који су животе уписали у темеље Српске

Република Српска

Mинић: Oдавање почасти онима који су животе уписали у темеље Српске

2 ч

1
Божић у Бастасима протекао у потпуној изолацији, мјештани сами чистили снијег

Бања Лука

Божић у Бастасима протекао у потпуној изолацији, мјештани сами чистили снијег

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Одлука о формирању Републике Српске историјски завјет

2 ч

6
Бањалука, загађење ваздуха

Бања Лука

Ваздух у Бањалуци опасан по здравље

2 ч

0

Више из рубрике

Оскрнављен православни крст у Копру

Регион

Оскрнављен православни крст у Копру

21 ч

0
Мјерење водостаја ријеке

Регион

Драматично у Црној Гори: У току евакуација грађана

21 ч

0
Милановић: Нећемо слати војску у Украјину

Регион

Милановић: Нећемо слати војску у Украјину

22 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Споменик Тесли враћа се испред Института "Руђер Бошковић" у Загребу

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

13

42

Затражена обдукција тијела Цвијана Симића

13

35

Трнинић: Ситуација пуно боља него претходних дана

13

30

Како одледити залеђена стакла на аутомобилу без стругања?

13

21

Хусон за АТВ: Кристијан Шмит је продужена рука Њемачке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner