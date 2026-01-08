Упозорење због ледене кише: Температура до минус 14

Извор:
СРНА
08.01.2026
11:58
У Хрватској је за сутра објављено упозорења на опасно и изузетно опасно вријеме због кише која ће се ледити при тлу.
Државни хидрометеоролошки завод предвиђа стварање слоја леда на сјеверу загребачке регије, а нарочито дебљи слој на подручју осјечке регије.
Према прогнози, сутра ће у унутрашњости најнижа температура бити између минус 14 и минус осам степени Целзијусових, на мору од нула до пет степени.
