Споменик Тесли враћа се испред Института "Руђер Бошковић" у Загребу

Извор:
Танјуг
07.01.2026
15:27
Коментари:0
Споменик славном српском научнику биће измјештен из Теслине улице испред зграде Института "Руђер Бошковић", најавио изасланик директора тог института Карољ Скала на полагању вијенаца поводом 83. годишњице смрти Николе Тесле.
Скала је, како преноси Хина, казао да је с Градом Загребом постигнут договор о премјештању кипа испред института гдје се налази и споменик Руђера Бошковића.
Регион
Сударили се камион и аутобус пун путника: Полиција и хитна на терену
- Теслин досег у мислима, идејама и дјелима је изузетно великог радијуса и ми овим желимо поштовати Мештровићево дјело и Мештровићеву молбу да та два споменика, Руђер и Тесла, буду заједно. Они су направљени да представљају споменички пар, исте су величине, напола се гледају и преносе одређену поруку - рекао је Скала код споменика Тесли у Теслиној улици.
Теслин споменик је првобитно био испред Института "Руђер Бошковић", али је 2006. године премјештен у Теслину улицу у центру Загреба поводом 150. годишњице његовог рођења.
Институт "Руђер Бошковић" тренутно се обнавља, а враћање споменика очекује се у овој години, додао је Скала. Тиме кип напушта локацију на којој је био посљедњих 20 година.
Република Српска
Вулић: Отворени удар Суда БиХ на српски народ, историја се понавља
- Тај споменички пар у симбиози представља снагу природних и техничких наука за развој цивилизације на Земљи. Ту је мисао Мештровић побрао од Тесле у пријатељским контактима у Њујорку - казао је.
Вијенци поводом 83. годишњице смрти положени су у организацији "Удружења Никола Тесла - Гениј за будућност". Предсједница удружења Даница Михајловић нагласила је да један од најпознатијих свјетских научника младима може послужити као узор.
- Желимо поручити да нам Никола Тесла буде надахнуће, да дјелујемо етично и одговорно те да радимо за опште добро и будућност - поручила је Михајловић, додавши да се ове године обиљежава и 170. годишњица Теслиног рођења.
Свијет
Руте: Гренланд отворен за додатне америчке војне снаге
Потпредсједница Градске скупштине Марина Ивандић истакла је да Град Загреб на разне начине чува успомену на Николу Теслу.
- Овим чином присјећамо се његових вриједних изума који су међу најбитнијима за човјечанство, као и начела којима се притом водио, начела хуманизма и рада за јавно добро. То је оно што желимо пренијети данашњим генерацијама - рекла је Ивандић.
Вијести из исте рубрике
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Регион
1 ч0
Регион
7 ч0
Регион
23 ч0
Регион
23 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму