Руте: Гренланд отворен за додатне америчке војне снаге

Извор:
СРНА
07.01.2026
15:01
Коментари:0
Гренланд је потпуно отворен за распоређивање додатног америчког војног особља, изјавио је генерални секретар НАТО савеза Марк Руте.
НАТО и његови савезници дијеле исти став у вези са Гренландом, а САД су оправдано укључене у разговоре, рекао је Руте Си-Ен-Ену.
Република Српска
Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ
Он је навео да је дискусија о распоређивању додатних америчких трупа на Гренланду потпуно отворена и да релевантни споразуми постоје.
Предсједник САД Доналд Трамп рекао је магазину "Атлантик" 4. јануара да је Америци потребан Гренланд јер је данско острво наводно окружено кинеским и руским бродовима.
Република Српска
Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима
Након тога, дански премијер Мете Фредериксен позвала је Трампа да престане да упућује пријетње у вези са анексијом Гренланда.
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Савјети
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму