Руте: Гренланд отворен за додатне америчке војне снаге

Извор:

СРНА

07.01.2026

15:01

Коментари:

0
Гренланд је потпуно отворен за распоређивање додатног америчког војног особља, изјавио је генерални секретар НАТО савеза Марк Руте.

НАТО и његови савезници дијеле исти став у вези са Гренландом, а САД су оправдано укључене у разговоре, рекао је Руте Си-Ен-Ену.

Он је навео да је дискусија о распоређивању додатних америчких трупа на Гренланду потпуно отворена и да релевантни споразуми постоје.

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је магазину "Атлантик" 4. јануара да је Америци потребан Гренланд јер је данско острво наводно окружено кинеским и руским бродовима.

Након тога, дански премијер Мете Фредериксен позвала је Трампа да престане да упућује пријетње у вези са анексијом Гренланда.

Марк Руте

