Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

Извор:
СРНА
07.01.2026
14:54
Коментари:0
Суд БиХ је "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Републици Српској и Србима, а то је данас потврђеном оптужницом против генерала ВРС Радислава Крстића, изјавио је предсједник сребреничке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бранимир Којић.
- Као што је Насер Орић 1993. године честитао Божић Србима у Кравици тиме што је убио 49 мјештана за трпезом, данас се неко утркује да буде већи злочинац од самог Орића - рекао је Којић.
Свијет
У Европи отказане стотине летова, блокиране пруге
Истакао је да се потврђивањем оптужнице на најрадоснији хришћански празник шаље порука да идеја Кравице живи у Суду БиХ.
- Ако ми на празник рођења Исуса Христа страдамо то показује да се овдје и даље води вјерски рат - рекао је Којић.
Којић сматра смијешном ову оптужницу против генерала Крстића, јер он је већ пресуђен и служи казну.
Нагласио је да је ово порука Србима да никада немају мира, да га неће имати и да је сваки православни празник даље страдање.
Србија
Након исмијавања због славске трпезе, Марковићи Божић дочекали са осмијехом на лицу
- Чини ми се да је главни тужилац БиХ, главни судија или предсједник Суда или неко ко одлучује о свему што се дешава у суду, нико други до неког попут Орића или Орић лично - оцијенио је Којић.
Којић сматра да је ова БиХ земља која је искључиво грађена да у њој не буде Срба, али да се још испитује на који начин ће бити елиминисани.
- Убијали су нас цијели рат на највеће празнике, ево сада то чине и у неком миру. Мада, тврдим да рат и даље траје, само што су пушке занијемиле - поручио је Којић.
Свијет
Вашингтон упозорио министра полиције Венецуеле да може бити сљедећа мета
Суд БиХ је данас, на православни Божић, потврдио оптужницу против генерала Војске Републике Српске Радислава Крстића /77/ која га као команданта Друге романијске моторизоване бригаде терети за напад на соколачко село Новосеоци, настањено Бошњацима.
Генерал Крстић у Естонију издржава затворску казну од 35 година на коју је осуђен у Хашком трибуналу.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму