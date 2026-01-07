Logo
Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

Извор:

СРНА

07.01.2026

14:54

Коментари:

0
Суд БиХ је "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Републици Српској и Србима, а то је данас потврђеном оптужницом против генерала ВРС Радислава Крстића, изјавио је предсједник сребреничке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бранимир Којић.

- Као што је Насер Орић 1993. године честитао Божић Србима у Кравици тиме што је убио 49 мјештана за трпезом, данас се неко утркује да буде већи злочинац од самог Орића - рекао је Којић.

avion

Свијет

У Европи отказане стотине летова, блокиране пруге

Истакао је да се потврђивањем оптужнице на најрадоснији хришћански празник шаље порука да идеја Кравице живи у Суду БиХ.

- Ако ми на празник рођења Исуса Христа страдамо то показује да се овдје и даље води вјерски рат - рекао је Којић.

Којић сматра смијешном ову оптужницу против генерала Крстића, јер он је већ пресуђен и служи казну.

Нагласио је да је ово порука Србима да никада немају мира, да га неће имати и да је сваки православни празник даље страдање.

слава дјеца сопот

Србија

Након исмијавања због славске трпезе, Марковићи Божић дочекали са осмијехом на лицу

- Чини ми се да је главни тужилац БиХ, главни судија или предсједник Суда или неко ко одлучује о свему што се дешава у суду, нико други до неког попут Орића или Орић лично - оцијенио је Којић.

Којић сматра да је ова БиХ земља која је искључиво грађена да у њој не буде Срба, али да се још испитује на који начин ће бити елиминисани.

- Убијали су нас цијели рат на највеће празнике, ево сада то чине и у неком миру. Мада, тврдим да рат и даље траје, само што су пушке занијемиле - поручио је Којић.

Бијела кућа, Вашингтон, САД

Свијет

Вашингтон упозорио министра полиције Венецуеле да може бити сљедећа мета

Суд БиХ је данас, на православни Божић, потврдио оптужницу против генерала Војске Републике Српске Радислава Крстића /77/ која га као команданта Друге романијске моторизоване бригаде терети за напад на соколачко село Новосеоци, настањено Бошњацима.

Генерал Крстић у Естонију издржава затворску казну од 35 година на коју је осуђен у Хашком трибуналу.

Тагови:

Бранимир Којић

Radislav Krstić

