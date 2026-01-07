Logo
Цвијановић: Нека празник Христовог рођења донесе добро здравље, радост и благостање

Извор:

АТВ

07.01.2026

13:18

Цвијановић: Нека празник Христовог рођења донесе добро здравље, радост и благостање
Фото: Printscreen/Instagram/zeljka.cvijanovic

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић пожељела је свима који прослављају Божић да им празник Христовог рођења донесе добро здравље, радост и благостање.

"Нека нас, у времену које захтијева стрпљење, мудрост и солидарност, духовно оснажи, повеже и окупи око трајних хришћанских вриједности мира, љубави, милосрђа, праштања и међусобног разумијевања", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Инстаграм" уз поздрав "Мир Божији, Христос се роди".

Српска православна црква прославља Божић, најрадоснији хришћански празник - дан Рођења Исуса Христа.

Жељка Цвијановић

