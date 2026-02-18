Logo
Легионари пробудили Рудар у правом тренутку: "Побједа на Грбавици вјетар у леђа"

Извор:

АТВ

18.02.2026

20:27

Коментари:

1

Убједљива побједа на Грбавици дала је велики вјетар у леђа фудбалерима приједорског Рудара. Тим Перице Огњеновића сачињен је од великог броја иностраних играча чији је квалитет пресудио на тешком гостовању.

Рудар приказаном игром не заслужује посљедње мјесто на табели, а добра форма биће им потребна и у наставку сезоне како би осигурали премијерлигашки статус.

Тим легионара у Приједору предводе Шпанци који су најбројнији, а не рачунајући земље из региона ту су и Аустријанац, Колумбијац, Грузијац и Италијан. Хорхе Боливар један је од осморице који су пристигли из земље европског шампиона, а уписао се и у листу стријелаца у Сарајеву.

Капитен приједорског тима Немања Пекија каже да је атмосфера у тиму на највишем нивоу. Велика побједа дала је елана свима у екипи и сада је циљ наставити у истом ритму.

Пред утакмицу против Радника, Рудар има три бода мање од бијељинског тима који је први изнад црте. Меч на стадиону у Приједору на програму је у суботу са почетком у 16 часова.

