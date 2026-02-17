Logo
Хаос у Лисабону: Винисијус прекинуо меч, Реал славио против Бенфике

АТВ

17.02.2026

23:03

Бенфика Реал Мадрид резултати лига шампиона винисијус мурињо
Фото: Tanjug/AP/Pedro Rocha

Фудбалери Бенфике поражени су од Реал Мадрида у 16-тини финала Лиге шампиона резултатом 0:1.

Једини стријелац на мечу био је Винисијус Жуниор који је побједу Реалу донио у 50. минуту меча.

Наравно да је звијезда меча био и Жозе Мурињо који је у 86. минуту добио црвени картон због приговора.

Прекид због Винисијуса

Провокација Винсијуса је довела амбијент на стадиону до усијања. Бразилац је зарадио жути картон због проблематичне прославе гола, али се потом он пожалио главном судији да га је играч Бенфике Ђанлука Престијани увредио на расној основи.

Винисијус није хтио да настави меч, него је сјео на клупу. На крају је ипак пристао да се врати док је судија Летексије покушавао да смири ситуацију.

Реал био бољи на мечу

Фудбалери Реал Мадрида одиграли су статистички бољи меч. Нешто већи посјед, број шутева као и велике шансе биле су на страни Реал Мадрида.

Реал је имао четири велике шансе за разлику од Бенфике која их није имала. Упутили су 16 шутева према голу лисабонског тима од чега је седам ишло у оквир гола. Са друге стране, Бенфика је упутила 10 шутева према голу Куртое, али је свега три било у оквир гола.

Послије 12 минута надокнаде Бенфика није успјела да стигне до гола, па је ово својеврстан реванш за пораз у претходном сусрету.

Бенфика Реал Мурињо

Фудбал

Чудо у Лисабону: Голман Бенфике голом против Реала одвео Мурињову екипу у плеј-оф

Тагови :

Бенфика Реал Мадрид 17.02.

Лига шампиона

