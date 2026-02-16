Слога остала без тренера

16.02.2026
21:52
Марко Максимовић више није тренер Слоге.
Управа екипе из Добоја растала се са досадашњим шефом стручног штаба и за сада није познато име новог тренера који ће сјести на ужарену клупу.
- Клуб се захваљује Максимовићу на досадашњем раду и ангажману те му жели много среће и успјеха у наставку тренерске каријере - поручено је из Добоја.
Максимовић је преузео екипу 7. октобра прошле године када је наслиједио Вулета Тривуновића који се повукао с те функције након пораза од Вележа. Максимовић је прије Слоге водио Посушје, а јуче је доживио пораз од Сарајева (0:1) у самом финишу сусрета. Екипа из Добоја заузима претпосљедње девето мјесто на табели са 19 бодова, једном више од посљедњепласираног Радника и два мање од Посушја и Радника који нису у зони испадања.
