Пех за Бајерн: Нојер иде на паузу

16.02.2026

15:38

Лоше вијести су стигле из екипе Бајерна из Минхена. Њихов голман и капитен Мануел Нојер мораће да оде на паузу због повреде ноге, саопштили су из овог клуба.

Они су објавили мини саопштење у којем су рекли да ће морати да паузира.

"Бајерн ће у наредном периоду морати да игра без капитена: Мануел Нојер је задобио кидање мишићног влакна у листу леве ноге током утакмице Бундеслиге у гостима против Вердера из Бремена (3:0). То је резултат темељног прегледа од стране љекарског одјељења клуба - стоји у објави Бајерна.

Данило Карановић

Фудбал

Талентовани Данило Карановић добио позив од селектора БиХ

Како су објавили медији у Њемачкој, Нојер (39) ће сигурно паузирати најмање двије недјеље, а у зависности од тога како ће реаговати на терапију могао би да одсуствује и више од мјесец дана.

Иначе, Бајерн Минхен је на првом мјесту у Бундеслиги са 57 бодова, док је на другом мјесту Борусија Дортмунд која има шест бодова мање.

(телеграф)

