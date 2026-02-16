Пех за Бајерн: Нојер иде на паузу

Извор:
16.02.2026
Лоше вијести су стигле из екипе Бајерна из Минхена. Њихов голман и капитен Мануел Нојер мораће да оде на паузу због повреде ноге, саопштили су из овог клуба.
Они су објавили мини саопштење у којем су рекли да ће морати да паузира.
"Бајерн ће у наредном периоду морати да игра без капитена: Мануел Нојер је задобио кидање мишићног влакна у листу леве ноге током утакмице Бундеслиге у гостима против Вердера из Бремена (3:0). То је резултат темељног прегледа од стране љекарског одјељења клуба - стоји у објави Бајерна.
Како су објавили медији у Њемачкој, Нојер (39) ће сигурно паузирати најмање двије недјеље, а у зависности од тога како ће реаговати на терапију могао би да одсуствује и више од мјесец дана.
Иначе, Бајерн Минхен је на првом мјесту у Бундеслиги са 57 бодова, док је на другом мјесту Борусија Дортмунд која има шест бодова мање.
