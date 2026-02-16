Logo
Large banner

Песков: Шири спектар тема у Женеви у односу на Абу Даби

Извор:

СРНА

16.02.2026

17:06

Коментари:

0
Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Спектар тема које ће се разматрати на преговорима о Украјини у Женеви биће шири него на претходним консултацијама у Абу Дабију, па ће руска делегација бити проширена и предводиће је помоћник руског предсједника Владимир Медински, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Песков је одговорио на захтјев Интерфакса да прокоментарише промјену састава руске делегације на преговорима у Женеви и повратак Мединског на мјесто шефа делегације.

"Подсјетимо се изјаве предсједника /Русије/ Владимира Путина да је Медински шеф руске преговарачке делегације. Путин је дао ту изјаву прије првог круга у Абу Дабију, током њега и касније. Медински је остао шеф наше преговарачке делегације", објаснио је Песков.

Према његовим ријечима, Медински није био присутан на консултацијама у Абу Дабију јер су дискусије биле усредсређене на безбједносна и питања која директно утичу на војску, па је преговарачку групу предводио начелник Главне управе Генералштаба Оружаних снага Русије Игор Костјуков са војним званичницима.

Дмитриј Песков

Свијет

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

"Овог пута намјеравамо да разговарамо о ширем спектру питања, укључујући она која се тичу територија и свега у вези са нашим захтјевима. Присуство главног преговарача, односно Мединског, овдје је неопходно", истакао је Песков.

Према његовим ријечима, делегација ће бити проширена, а осим Мединског, у њој ће бити и замјеник министра спољних послова Михаил Галузин.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Наредне седмице нови круг преговора о Украјини

Свијет

Наредне седмице нови круг преговора о Украјини

3 д

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

6 д

0
Песков: Москва увијек била заговорник дијалога

Свијет

Песков: Москва увијек била заговорник дијалога

6 д

0
Песков: Није у плану разговор Путина и Трампа

Свијет

Песков: Није у плану разговор Путина и Трампа

1 седм

0

Више из рубрике

Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година

Свијет

Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година

3 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Будимпешта и Братислава затражиле помоћ од Хрватске

3 ч

0
Рубио подржао Орбана

Свијет

Рубио у Будимпешти подржао Орбана

4 ч

0
Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци

Свијет

Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

10

Дијелови Лувра затворени због штрајка

20

01

Рудар разбио Жељезничар у Сарајеву

19

53

Алимпијевић одредио тим за мечеве против Турске: Калинић поново на списку Србије

19

38

Возачи опрез, дивљи коњи преко Романије!

19

33

Купити или изнајмити стан?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner