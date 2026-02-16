Песков: Шири спектар тема у Женеви у односу на Абу Даби

Извор:
СРНА
16.02.2026
17:06
Спектар тема које ће се разматрати на преговорима о Украјини у Женеви биће шири него на претходним консултацијама у Абу Дабију, па ће руска делегација бити проширена и предводиће је помоћник руског предсједника Владимир Медински, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Песков је одговорио на захтјев Интерфакса да прокоментарише промјену састава руске делегације на преговорима у Женеви и повратак Мединског на мјесто шефа делегације.
"Подсјетимо се изјаве предсједника /Русије/ Владимира Путина да је Медински шеф руске преговарачке делегације. Путин је дао ту изјаву прије првог круга у Абу Дабију, током њега и касније. Медински је остао шеф наше преговарачке делегације", објаснио је Песков.
Према његовим ријечима, Медински није био присутан на консултацијама у Абу Дабију јер су дискусије биле усредсређене на безбједносна и питања која директно утичу на војску, па је преговарачку групу предводио начелник Главне управе Генералштаба Оружаних снага Русије Игор Костјуков са војним званичницима.
"Овог пута намјеравамо да разговарамо о ширем спектру питања, укључујући она која се тичу територија и свега у вези са нашим захтјевима. Присуство главног преговарача, односно Мединског, овдје је неопходно", истакао је Песков.
Према његовим ријечима, делегација ће бити проширена, а осим Мединског, у њој ће бити и замјеник министра спољних послова Михаил Галузин.
