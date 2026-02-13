Наредне седмице нови круг преговора о Украјини

Извор:
СРНА
13.02.2026
11:27
Наредни круг преговора о Украјини заказан је за сљедећу седмицу, а Москва ће обавијестити новинаре о тачном датуму, времену и локацији, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је новинарима рекао да је тешко говорити о било чему конкретном у смислу проширења економске сарадње Русије и САД прије него што се постигне рјешење за Украјину.
Позивајући се на неименовани извор, "Политико" је раније данас објавио да би наредни трилатерални састанак Русије, САД и Украјине о украјинском рјешењу могао бити одржан наредне седмице у Мајамију или Абу Дабију.
