Обамина савјетница била блиска са Епстином: Објављене преписке, најавила отказ у "Голдман Саксу"

Кети Рамлер, некадашња правна савjетница америчких предсjедника Била Клинтона и Барака Обаме, дала је отказ као шеф правне службе компаније "Голдман Сакс" због преписке са педофилом Џефријем Епстином.
Министарство правде САД је недавно објавило више од три милиона докумената из "досијеа Епстин", на захтијев Конгреса. Међу њима су и стотине порука које је Рамлер размијенила са Епстином и послије 2008, када је осуђен за подвођење малолетница.
Рамлер је у четвртак увече објавила да ће напустити "Голдман Сакс" крајем јуна због, како је рекла, претеране медијске пажње.
Овај потез је изненадио шефа "Голдман Сакса" Дејвида Соломона, јавио је "Њујорк пост" позивајући се на добро обавјештене инсајдере. Соломон је лично запослио Рамлер 2020. и унапредио је у шефицу правне службе сљедеће године.
Рамлер је још колико јуче била један од најутицајнијих правника у Америци, са одличним везама и у политици и у свијету финансија. Била је помоћник главног правног саветника Клинтону (2000-2001), потом савезни тужилац у Вашингтону и високи службеник у Министарству правде, а од 2011. до 2014. је била главни правни савјетник тадашњег предсједника Обаме. Прије доласка у "Голдман Сакс", радила је у великој вашингтонској приватној фирми "Лејтам и Воткинс".
Повод за оставку било је објављивање поруке из 2015. у којој Рамлер честита Епстину рођендан и шали се о надимку његовог полног органа.
Епстин и Рамлер су разменили "хиљаде" мејлова, при чему је Рамлер врло добро знала и за пресуду против њега из 2008. и за потоње оптужбе. Управо је Рамлер савјетовала Епстина како да одговори на телевизијски наступ једне од његових жртава.
Другом приликом је Рамлер, на Епстинов предлог да позове, тада већ бившег предсједника Обаму, на своје приватно острво, одговорила да би "то стварно био скандал". "Замисли шта би рекао 'Дејли мејл'!"
Рамлер је такође тражила од Епстина савјете у вези са својом каријером, а од њега је добијала скупоцене поклоне, попут "Ермес" торбице од 9.400 долара и спа-третмана у луксузном вашингтонском хотелу.
Након што су ове ствари изашле на видјело, Рамлер је ангажовала пи-ар агента Џенифер Конели да штампи пренесе како "није урадила ништа лоше и нема шта да крије".
Hi Wall Street Journal, here’s a better headline for you: Obama’s close friend and former White House counsel Kathryn Ruemmler is OUT at Goldman Sachs after her deep connection to Jeffrey Epstein was exposed by documents released by the Trump administration.— Alex Bruesewitz 🇺🇸 (@alexbruesewitz) February 13, 2026
No wonder Biden and… https://t.co/xNZdq2gJkP pic.twitter.com/fa8zHT5vYX
"Џефри Епстин је био човјек са хиљаду лица. Госпођица Рамлер је видјела само оно које је користио да придобије људе и стекне углед", изјавила је Конели.
Одлазак Рамлерове из "Голдман Сакса" више ће погодити Соломона него њу, кажу саговорници "Њујорк поста".
"Она ће уживати у богатој пензији, мада ће можда ређе да излази на голф и коктеле. Има много тајни које мора да чува", рекао је један инсајдер са Волстрита.
