Бивши норвешки премијер званично оптужен за озбиљну корупцију због веза са Епстином

13.02.2026
09:34
Коментари:0
Бивши норвешки премијер Торбјерн Јагланд оптужен је за озбиљну корупцију због веза са америчким сексуалним преступником Џефријем Епштајном, саопштила је полиција. Оптужбе су подигнуте након што је Савјет Европе укинуо Јагланду имунитет од кривичног гоњења због његове бивше дипломатске улоге.
Његов адвокат каже да он пориче кривичну одговорност и да је спреман да сарађује, јавља Би-Би-Си .
Вјерује се да имејлови које је објавила америчка влада показују да Јагланд планира самосталне и породичне посјете Епштајновим кућама у Паризу, Њујорку и Палм Бичу након што је милијардер осуђен за сексуалне преступе над децом. Норвешка јединица за спречавање криминала, Екокрим, претражила је три Јагландова имања и сада се очекује да ће бити испитан. Јагланд је виђен како напушта свој дом у Ослу у четвртак, у пратњи свог адвоката, једног од имања - заједно са онима у Рисеру и Рауланду - за које је Екокрим потврдио да је претражио.
Свијет
Језива теорија о ријечи "упс", употребљавао је у посебним ситуацијама
Поред тога што је био премијер од 1996. до 1997. године, Јагланд је такође бивши шеф Норвешког Нобеловог комитета и провео је деценију као генерални секретар Савета Европе. Управо као шеф Савјета, европског надзорника за демократију и људска права, Јагланд је уживао дипломатски имунитет због наводних дијела почињених током његовог мандата од 2009. до 2019. године. Ококрим је затражио од Савјета да му укине имунитет након што је почетком овог мјесеца покренуо истрагу о наводима о озбиљној корупцији против њега између 2011. и 2018. године.
Такозвани Епштајнови досијеи наводно показују случајеве у којима је покојни финансијер покривао путне трошкове до својих имања за Јагланда и његову породицу. Бивши лидер је планирао породично путовање на Епштајново приватно карипско острво 2014. године, али је оно на крају отказано након што се Епштајн разболио. Јагланд се такође суочава са оптужбама да је тражио Епштајнову помоћ у добијању банкарског кредита, иако није јасно да ли је то учињено, према норвешком емитеру НРК. Полиција није потврдила да ли је ова оптужба део озбиљне оптужнице за корупцију.
У ширење скандала уплетено је неколико норвешких јавних личности, укључујући принцезу Мете-Марит, дипломате Мону Јул и Терјеа Ред-Ларсена, као и генералног директора Свјетског економског форума (ВЕФ), Бергеа Брендеа. Мете-Марит је упутила „дубоко извињење“ Норвежанима због свог пријатељства са Епштајном након што је откривено да су размењивали поруке три године.
Свијет
Епстин наручио скривене камере за кућу на Флориди, сакрио их у кутији за марамице
Мона Јул и њен супруг Терје Рøд-Ларсен такође су под истрагом норвешког тужиоца Økokrim због „озбиљне корупције“ након што су медији објавили да је њихова дјеца требало да добију по 5 милиона долара на основу тестамента који је Епштајн наводно потписао неколико дана прије смрти. Адвокат Моне Јул је рекао да она „не признаје оптужбе против себе“, док је адвокат Рøд-Ларсена рекао да је увјерен да ће истрага разјаснити „да нема основа за кривичну одговорност“.
Свјетски економски форум (WEF) је наложио независну ревизију пословних односа Брендеа - који је такође био министар спољних послова Норвешке - због његових интеракција са педофилом. Бренде је признао да је три пута вечерао са Епштајном 2018. и 2019. године и да је комуницирао са њим путем имејла и СМС порука, али је рекао да је „потпуно несвјестан“ његових прошлих криминалних активности. Додао је да поздравља одлуку WEF-а да покрене ревизију.
Свијет
22 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
00
12
57
12
53
12
50
12
37
Тренутно на програму