Афера Епстин и даље тресе: Британска полиција разматра истрагу о бившем принцу

Извор:
Танјуг
12.02.2026
07:06
Британска полиција саопштила је да напредује најбрже могуће у процjени да ли да покрене пуну истрагу поводом навода да је Ендру Маунтбатен-Виндзор, бивши британски принц, дијелио поверљива трговинска документа са финансијером и осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином.
Полиција долине Темзе навела је да је о оптужбама за злоупотребу службеног положаја разговарала са Краљевским тужилаштвом у вези са документима које је недавно објавило Министарство правде Сједињених Америчких Држава, преноси Ројтерс.
У посљедњој серији објављених америчких досијеа налазе се мејлови који указују да је млађи брат краља Чарлса, 2010. године Епстину прослеђивао званична британска трговинска документа, након што је финансијер већ био осуђен за сексуалне злочине над малољетницима.
Ендру, који данас има 65 година, у то време је био званични изасланик британске владе за трговину.
"Наводи о злоупотреби службеног положаја подразумијевају посебне сложености, због чега процена мора бити спроведена пажљиво и темељно", изјавио је помоћник начелника полиције Оливер Рајт.
Он је рекао да полиција не може да прецизира рок у којем ће бити донијета одлука о евентуалном отварању кривичне истраге, али да може да увјери јавност да полиција долине Темзе напредује најбрже могуће.
Главни британски тужилац Стивен Паркинсон рекао је раније новинарима да је тужилаштво у блиском контакту са полицијом која испитује некадашњег принца, као и бившег амбасадора Велике Британије у САД Питера Манделсона.
Бакингемска палата је у понедјељак саопштила да је спремна да подржи сваку полицијску истрагу о Маунтбатен-Виндзору након објављивања мејлова у САД, преноси Танјуг.
Епстајн се распитивао за сестре Хадид, хтио састанак са њима
Менделсон је одвојено под истрагом због наводне злоупотребе службеног положаја, пошто се тврди да је Епстину одавао тржишно осјетљиве информације док је био министар у влади током финансијске кризе.
Епстин, који је, према званичним извјештајима, 2019. извршио самоубиство у затворској ћелији на Менхетну чекајући суђење за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације, деценијама је користећи богатство и везе градио односе са истакнутим личностима широм свијета.
Тренутно на програму