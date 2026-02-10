Конгресмени пријете да ће јавно прочитати имена из Епстајнових фајлова

Извор:
Двојица америчких конгресмена, републиканац Томас Меси и демократа Ро Кана, запријетили су да ће са говорнице Представничког дома јавно прочитати имена шесторице мушкараца чији су идентитети мистериозно зацрњени у досијеима осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина, преноси "Аксиос".
"Постоји шест мушкараца, за неке од њих чак и фотографије, али су њихова имена зацрњена, а нема никаквог објашњење зашто су ти људи редиговани", изјавио је Кана новинарима у Вашингтону.
Меси је додао да се међу њима налази особа "прилично високо позиционирана у власти једне стране државе", као и "позната јавна личност".
Управо је овај двојац предводило иницијативу која је приморала председавајућег Мајка Џонсона да стави на гласање закон којим се захтијева потпуно објављивање Епстинових досијеа. Иако је Конгрес требало да ове недјеље добије приступ нередигованим документима у згради Министарства правде, посланици су затекли – нове црне траке.
"Ово је отворено изигравање закона о транспарентности", тврде демократе, али и дио републиканаца, оптужујући Министарство правде да и даље крије милионе страница и штити утицајне појединце.
Законодавци сада разматрају да искористе клаузулу о слободи говора у Конгресу као правни штит и да имена једноставно прочитају са говорнице – што би онемогућило кривични прогон због одавања информација.
Истог дана Епстинова најближа сарадница Гилејн Максвел одбила је да одговара на питања током затвореног саслушања пред Одбором за надзор Представничког дома, позивајући се на Пети амандман.
"Недопустиво је да се крије иза уставних трикова и покушава да прави нагодбе. Она мора да каже истину", поручио је председавајући Џонсон.
Посланици који су имали увид у списе наводе да је процедура додатно отежана: преглед је могућ само уз најаву од 24 сата, без електронских уређаја, уз дозволу да се воде искључиво ручне биљешке.
Случај Епстин, који годинама потреса амерички политички и финансијски естаблишмент, поново је отворио питање да ли Вашингтон заиста жели да разоткрије мрежу моћника или се јавности сервира још једна верзија контролисане истине.
