Враћа се Ангела Меркел

Извор:
Индекс
10.02.2026
10:03
Коментари:0
Бивша њемачка канцеларка Ангела Меркел изненада је најавила да ће 20. фебруара учествовати на страначком конгресу ЦДУ-а, што ће бити њен први долазак на такво окупљање откако је напустила дужност. Њен кабинет потврдио је Њемачкој новинској агенцији да ће Меркел, као почасна гошћа, присуствовати првом дану конгреса, укључујући и избор предсједника странке. Учешће је потврдила и портпаролка ЦДУ-а, пише „Ханделсблат“.
Конгрес се одржава 20. и 21. фебруара у Штутгарту, а уобичајена је пракса да се као почасни гости позивају сви бивши предсједници странке. Меркел (71) је посљедњи пут физички присуствовала страначком конгресу 2019. године у Лајпцигу. Посљедњи конгрес током њеног мандата, у јануару 2021. године, одржан је дигитално због пандемије коронавируса, прије него што ју је у децембру исте године наслиједио Олаф Шолц (СПД).
Свијет
Мерц одбацио захтјев Зеленског за "конкретан датум" учлањења у ЕУ
Бивша канцеларка није се одазвала позивима на конгресе 2022. и 2024. године. Њено одбијање 2024. године образложено је ставом да се „након повлачења из активне политике начелно не укључује у актуелна збивања“. На питање да ли се тај став промијенио, из њеног кабинета поручили су: „Не, изузетак потврђује правило.“
За сада није познато да ли ће се Меркел обратити учесницима конгреса. Њен однос с актуелним водством странке сматра се дистанцираним откако је Фридрих Мерц у јануару 2022. године преузео челну позицију у ЦДУ-у. Странка се под његовим вођством значајно удаљила од ере Ангеле Меркел, а у посланичком клубу данас је остало мало њених блиских сарадника и присталица.
Меркел је у више наврата јавно критиковала Мерца, како док је био лидер опозиције, тако и након што је постао канцелар. Одлуку њене бивше фракције ЦДУ/ЦСУ да у Бундестагу усвоји закон о миграцијама уз подршку гласова АфД-а оцијенила је погрешном. Критична је и према одбијању прихвата миграната на њемачким границама.
Свијет
Епстајнови досијеи: Шта тамо пише о Ангели Меркел и АфД-у
Иако је у мају дошла у Бундестаг на Мерцов избор за канцелара, напустила је зграду парламента након што први круг гласања није успио. Канцелар и његов кабинет положили су заклетву без њеног присуства. Прошлог новембра отказала је и долазак на прославу Мерцовог 70. рођендана због путовања у Израел.
Њен долазак може се тумачити као политички сигнал на почетку тешке изборне године, у којој је за странке центра кључно заједнички зауставити, како се оцјењује, наизглед незаустављив раст АфД-а. Страначки конгрес, који се одржава двије седмице прије покрајинских избора у Баден-Виртембергу, биће у потпуности у знаку предизборне кампање.
У септембру слиједе избори у Саксонији-Анхалту и Мекленбургу–Западној Померанији, гдје АфД у анкетама биљежи подршку од 35 до 40 одсто. Биће занимљиво пратити како ће се Меркел и Мерц понашати једно према другом у Штутгарту. Својим доласком бивша канцеларка испуњава жељу коју јој је Мерц упутио 2024. године у говору поводом њеног 70. рођендана: „Да останеш привржена ЦДУ-у.“
Економија
Ипак има наде? Њемачка на прагу заокрета
Ипак, Меркел није имала само критике на рачун Мерца. Изричито је похвалила његову спољну политику. „Као грађанка, сматрам да је оно што је Фридрих Мерц до сада учинио прије свега добро“, рекла је у септембру у емисији „Шпиценгешпрех“ магазина „Шпигел“. „Искрено, олакшање је што Њемачка поново наступа са шармом и гласом у Европи и свијету.“
Меркел неће бити једина бивша предсједница странке на конгресу. Посланик Армин Лашет учествује као делегат, док је Анегрет Крамп-Каренбауер присутна у двострукој улози – као бивша предсједница ЦДУ-а и као нова предсједница Фондације „Конрад Аденауер“. Тако ће у Штутгарту бити заступљени сви живи бивши челници странке.
(Индекс)
Свијет
1 мј1
Свијет
3 мј0
Свијет
3 мј0
Свијет
8 мј0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
47
11
45
11
31
11
19
11
08
Тренутно на програму