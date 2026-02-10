Стармер под све већим притиском, али одбија да оде!

Извор:
Курир
10.02.2026
08:41
Коментари:0
Британски премијер Кир Стармер поручио је синоћ, у јеку афере око бившег амбасадора Питера Менделсона, да неће одустати у борби за политички опстанак, јавио је Би-би-си.
- Нисам спреман да одустанем - рекао је Стармер својим лабуристичким посланицима и колегама са којима је разговарао више од сат времена, одговарајући на 44 питања присутних.
Стармер је поновио извињење због одлуке именовању лорда Менделсона за амбасадора у САД, који је на имању Џефрија Епстајна, покојног осуђеног сексуалног преступника и америчког милионера, усликан у гаћама.
Упркос свему, Стармер је инсистирао да не иде никуда.
Према извјештају Гардијана, Стармер је одбио тренутни изазов за своју позицију који му је упутио лидер лабуриста у Шкотској, рекавши посланицима да "није спреман да оде" са власти и гурне земљу у хаос.
Стармер је поручио да ће остати посвећен свом плану реформи и вођењу владе.
Британска политичка сцена суочава с притисцима унутар и изван Лабуристичке партије, а Стармер је под додатним притиском због откривених веза Менделсона и Епстајна.
