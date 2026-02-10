Logo
Објављен досад невиђени снимак из затвора: Тренутак када је пронађено тијело Џефрија Епстина

10.02.2026

08:34

Фото: screenshot / The Telegraph

Британски Телеграф објавио је до сада невиђени снимак са једне надзорне камере, који приказује тренутак када су затворски чувари пронашли тијело Џефрија Епстина у његовој ћелији 10. августа 2019. године.

Финансијер је у том тренутку био притворен у њујоршком Метрополитанском поправном центру, под оптужбом за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације.

Околности Епстинове смрти, званично проглашене самоубиством, као и његове везе са бројним моћним и познатим личностима, укључујући председнике, медијске могуле и чланове краљевске породице, подстакле су бројне теорије завјере према којима је заправо убијен. До сада, видео снимак проналаска тијела никада није јавно објављен.

Шта се види на снимку?

Телеграф је пронашао видео међу три милиона декласификованих докумената које је објавило Министарство правде САД. Снимак приказује како у 6:30 ујутру затворски чувар прилази шалтеру обезбјеђења на изолованом одјељењу гдје се налазила Епстинова ћелија.

Око десет секунди касније, чувар креће према ћелији у којој је тијело пронађено. Нешто више од минута касније, један стражар се ужурбано креће између пулта и ћелије, а затим му се придружују још двојица. Епстинова смрт је званично проглашена у 6:39.

Званична верзија и нове сумње

Према званичној верзији ФБИ-ја, Епстин је себи одузео живот, што је потврђено обдукцијом обављеном девет дана након његове смрти. Истражитељи су такође тврдили да између тренутка када је Епстин био закључан у ћелији у 22:40 9. августа и тренутка када је његово тијело пронађено око 6:30 следећег јутра, "нико није улазио на спратове посебно одјељења" гдје је био смјештен.

Међутим, ту тврдњу доводе у питање други новооткривени снимци из Епстинових списа, на којима се види наранџасти лик како се пење степеницама до своје ћелије у 22:39.

Различита тумачења снимка

Канцеларија главног инспектора Министарства правде и ФБИ су различито протумачили спорни видео. У извјештају ФБИ-ја, замућена фигура је описана као "могуће затвореник". Генерални инспектор је, с друге стране, напоменуо да је у питању био чувар који је носио наранџасту "постељину или доњи веш" и у коначном извјештају га је назвао "неидентификованим правосудним службеником".

