Епстајнов језиви ранч: Жртве свједоче о злостављању, ФБИ никада није ушао

Годинама је Џефри Епстајн живио на огромном ранчу у пустињи изван Санта Феа у америчкој држави Нови Мексико. Његово имање, познато као Зоро ранч, простирало се на скоро 10.000 хектара и обухватало је вилу од 2.500 квадратних стопа, приватну писту и хангар, штале, торове за стоку и разне помоћне зграде.
Према свједочењима неколико жена, управо на овом изолованом имању Епстајн је годинама сексуално злостављао малољетнице и младе жене, често без икаквог надзора или посљедица, извјештава Гардијан .
Упркос озбиљним оптужбама и бројним свједочењима жртава, америчке савезне власти никада нису спровеле претрес ранча, према документима и имејловима Министарства правде САД објављеним прошле недјеље, које је детаљно анализирао британски Гардијан.
Иако су власти током година претражиле и друге Епстајнове некретнине - кућу у Њујорку, имање у Палм Бичу, приватно карипско острво, стан у Паризу - државни и локални званичници у Новом Мексику кажу да нису упознати ни са каквом федералном претрагом Зоро ранча.
Хектор Балдерас, који је био државни тужилац Новог Мексика у вријеме Епстајновог хапшења 2019. године, рекао је да је његова канцеларија истраживала активности које су се одвијале у држави те године, а које су и даље правно релевантне, укључујући контакте са више жртава.
Али, рекао је, савезни тужиоци у Њујорку, који су водили кривичну истрагу против Епштајна, затражили су од државе да обустави даље акције. Према Балдерасу, савезне власти су саопштиле да већ спроводе активну истрагу у више држава и да преузимају цијели случај.
Имејлови објављени прошле недјеље додатно потврђују да ранч није претражен. У септембру 2019. године, савезни тужиоци на Менхетну су у интерним дописима рекли да је канцеларија државног тужиоца Новог Мексика „пристала да обустави сваку истрагу о трговини људима и да подјели све прикупљене информације са нашом канцеларијом“.
У имејлу из децембра 2019. године, тужилац је посебно навео да „имовина у Новом Мексику није претресена“. Министарство правде је упутило истрагу Гардијана ФБИ-ју. Сједиште ФБИ-ја је одговорило са „нема коментара у овом тренутку“, док је регионална канцеларија у Санта Феу такође одбила да коментарише.
Зоро Ранч је наводно био дом бројних утицајних и моћних људи, укључујући бившег гувернера Новог Мексика. Управо је тамо, према ранијим извјештајима медија, Епстајн планирао бизаран пројекат „раздвајања ДНК“, наводно како би оплодио што више жена.
Гардијанов преглед новооткривених докумената и фотографија пружа нове детаље о животу на ранчу и ранијим полицијским налазима. Неколико жена је рекло да их је Епстајн сексуално злостављао на овом истом имању када су биле малољетне или веома младе.
Једна од њих, идентификована као Џејн, била је први свједок на суђењу Епстајновој сарадници Гислејн Максвел. Џејн је рекла да је упознала Епстајна 1994. године док је похађала Интерлохен центар за умјетност, престижни умјетнички камп за младе у Мичигену.
Након што су Епстајн и Максвел сазнали да је она из Палм Бича, затражили су број телефона њене мајке. По повратку кући, Џејн и њена мајка су позване на чај, након чега је дјевојчица почела да проводи више времена са Епстајном и Максвелом. Џејн је свједочила да је Епстајн почео сексуално да је злоставља када је имала 14 година. Путовала је са Епстајном и Максвелом у Њујорк и Нови Мексико.
„Неко би дошао у моју собу и рекао: 'Џефри жели да те види', а онда би ме одвели код њега. Сјећам се да би ми срце пало у стомак. Нисам жељела да идем“, рекла је Џејн, сјећајући се боравка на ранчу када је имала 15 или 16 година.
Ени Фармер, четврта тужитељка која је свједочила на Максвеловом суђењу, рекла је да јој је Максвел дао масажу гола на ранчу када је имала 16 година. Сљедећег јутра, рекла је, Епстајн је легао у њен кревет и рекао да жели да се „приљуби“. „Наслонио је своје тијело на моје и осјећала сам се парализовано“, рекла је Фармер, додајући да је могла да се одмакне тек када је рекла да је морала у купатило.
Друга жена, идентификована као Џејн Доу, рекла је да је упознала Епштајна током школског излета у Њујорку. Његова секретарица ју је наводно фотографисала и рекла јој да Епстајн жели да је упозна. Неколико недјеља касније, секретарица јој је послала имејл у којем је рекла да је Епстајн „узбуђен због фотографија“ и „веома заинтересован“.
Џејн Доу и њена сестра су биле позване на илузиону представу у Лас Вегасу, а затим на ранч у Новом Мексику. Послије представе, летјеле су Епстајновим приватним авионом. Она је рекла да су на ранчу биле присутне и друге младе дјевојке.
Џејн Доу је свједочила да је позвана у главну кућу, гдје ју је Епстајн одвео у спаваћу собу, обукао огртач и затражио масажу. Не знајући шта се од ње очекује, Епстајн се фрустрирао и, према њеном свједочењу, сексуално ју је напао.
Вирџинија Ђуфре и оптужбе против политичара
Вирџинија Ђуфре, једна од најистакнутијих тужитељки Епстајна, такође је рекла да је злостављана на ранчу. У судске документе из 2015. године укључила је фотографије са имања. Ђуфре је тврдила да ју је Епстајн продавао моћним људима тамо, укључујући тадашњег гувернера Новог Мексика Била Ричардсона.
Ричардсонов портпарол је прије смрти политичара 2023. године изјавио да су оптужбе „потпуно лажне“ и да Ричардсон никада није био у друштву малољетника.
Објављени документи такође укључују раније невиђене фотографије Епстајнове виле, штала, старих железничких вагона, стоке, па чак и самог Епстајна са псима. Неке од фотографија приказују младе жене са прекривеним лицима како јашу коње, пуцају луком и стријелом или пуцају.
На фотографијама се налазе и мушкарци, укључујући покојног француског модног агента Жан-Лика Брунела, лингвисту Ноама Чомског и редитеља Вудија Алена. Нико од њих није оптужен за злочине повезане са Епстајном.
Чомскијева супруга и портпаролка рекле су да су само једном биле на ранчу, на професионалном догађају, и да никада нису видјеле малољетнике или непримјерено понашање.
Епстајн је купио имовину 1993. године преко Зоро Траста, касније преименованог у Сајпрес Инк. Куповина је такође обухватала око 1.200 хектара државног земљишта које је закупљено у пољопривредне сврхе.
Након Епстајновог хапшења 2019. године, новоизабрана комесарка за државно земљиште Стефани Гарсија Ричард раскинула је закуп, тврдећи да су добијени погрешним представљањем намене. Године 2021, Епстајново имање је огласило продају преосталих приближно 8.000 хектара, а имовина је продата 2023. године приватној компанији, San Rafael Ranch LLC.
Позиви на комисију за истину
Законодавци Новог Мексика предложили су двостраначку „комисију за истину“ која би истражила шта се догодило на ранчу, шта су власти знале и зашто није спроведена темељна истрага. „Не постоји потпуни запис о томе шта се тамо догодило“, рекла је представница Андреа Ромеро, додајући да, колико је њој познато, савезне власти никада нису претражиле имање.
