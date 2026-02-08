Шеф Стармеровог кабинета поднио оставку

Извор:
СРНА
08.02.2026
16:37
Шеф кабинета британског премијера Морган Мексвини подно је оставку због афере у вези са такозваним Епстиновим документима.
Мексвини је рекао да одлази због штете коју су владајући лабуристи претрпјели због именовања Питера Менделсона за амбасадора у САД прошле године, пренио је Би-Би-Си.
Менделсон је суочен са потенцијалном полицијском истрагом због веза са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином.
"Након пажљивог размишљања, одлучио сам да поднесем оставку на мјесто у Влади. Одлука о именовању Питера Менделсона била је погрешна. Он је наштетио нашој странци, нашој земљи и повјерењу у саму политику", рекао је Мексвини.
Мексвини је био "архитекта" убједљиве побједе лабуриста на општим изборима 2024. године.
