Шеф Стармеровог кабинета поднио оставку

Извор:

СРНА

08.02.2026

16:37

Шеф Стармеровог кабинета поднио оставку
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Шеф кабинета британског премијера Морган Мексвини подно је оставку због афере у вези са такозваним Епстиновим документима.

Мексвини је рекао да одлази због штете коју су владајући лабуристи претрпјели због именовања Питера Менделсона за амбасадора у САД прошле године, пренио је Би-Би-Си.

Менделсон је суочен са потенцијалном полицијском истрагом због веза са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином.

"Након пажљивог размишљања, одлучио сам да поднесем оставку на мјесто у Влади. Одлука о именовању Питера Менделсона била је погрешна. Он је наштетио нашој странци, нашој земљи и повјерењу у саму политику", рекао је Мексвини.

Мексвини је био "архитекта" убједљиве побједе лабуриста на општим изборима 2024. године.

Кир Стармер

Џефри Епстајн

