Снимак из затвора гдје је био Епстајн тресе Америку: Ко то хода ка његовој ћелији у ноћи кад је умро?

08.02.2026

15:57

Џефри Епстајн
Фото: Танјуг/U.S. Department of Justice via AP

Недавно објављени документи Министарства правде показују да су истраживачи који су прегледали снимке надзора у ноћи смрти Џефрија Епстајна примјетили наранџасту форму која се креће уз степенице ка изолованој, закључаној етажи гдје се налазила његова ћелија, отприлике у 22:39 сати 9. августа 2019. године.

Та ставка у дневнику опсервација видеа из Метрополитана Цоррецтионал Центера изгледа да сугерише нешто што власти раније нису извјештавале.

Бљесак наранџасте боје изгледа да се пење уз степенице Л спрата. могуће да је то затвореник који је ескортован на тај спрат. Такође изгледа, према ФБИ меморандуму, да су прегледи истраживача довели до различитих закључака између ФБИ-ја и оних који су прегледали исти видео из Канцеларије инспектора генерала Министарства правде. ФБИ дневник описује мутну слику као "могуће да је затвореник".

Анализа Канцеларије инспектора генерала евидентира то као службеника који носи наранџасто, а у коначном извјештају наводи "неидентификованог [затворског службеника]".

Коначни извјештај инспектора генерала наводи:

- Отприлике у 22:39 сати, неидентификовани ЦО се чини да је ходао уз степениште Л спрата, а затим се поново појавио у видокругу камере у 22:41 сати.

Званични извјештаји наводе да је Епстајн умро самоубиством мало прије 6:30 сати ујутру, када је његово тијело открио затворски службеник који је достављао доручак. Никада није утврђено званично вријеме смрти. У посљедњих неколико мјесеци постављана су питања о раду истраживача који испитују околности његове смрти.

У детаљној анализи видео снимка из затвора, ЦБС Неwс се консултовао са независним видео аналитичарима који су рекли да је кретање више у складу са затвореником, или неким ко носи наранџасту затворску униформу, него са затворским службеником.

Венс - 25092025

Свијет

Венс без длаке на језику: Епстинови документи показују "инцестуозну" културу америчке елите

Нови записи постављају више питања о активностима близу Епстајновог спрата касно те вечери.

Званични прегледи Епстајнове смрти не помињу фигуру у наранџастом, а касније изјаве власти, укључујући тадашњег државног тужиоца Била Бара, биле су да нико није ушао на Епстајнов стамбени спрат у ноћи његове смрти.

Затворски запослени који су дали интервју за ЦБС Њус рекли су да би ескортовање затвореника у то доба сата било веома необично. Идентификација те особе могла би бити кључна за реконструкцију догађаја, с обзиром да се то дешавало у процењеном прозору могућег времена Епстајнове смрти.

Степениште које води до његовог спрата снимљено је једином камером за коју се зна да је радила те ноћи, позиционираном тако да дјелимично заклања приступ Епстајновом спрату. Владини истраживачи су се углавном ослањали на тај снимак за реконструкцију временске линије. Али због угла камере, није било могуће искључити да ли је неко попео степенице и ушао на спрат, а да није јасно видљив.

Хиљаде страница објављених прошле недјеље као дио ширег откривања Епштајнових датотека од стране Министарства правде (преко 3 милиона докумената) пружају додатне детаље о сатима између вечери 9. августа, када је Епстајн посљедњи пут виђен жив на камери, и открића његовог тела следећег јутра.

Неколико затвореника рекли су истраживачима да су користили дрогу у ћелијама, укључујући марихуану и К2. Међу интервјуисанима су била два затворска чувара додељена јединици те ноћи, Това Ноел и Гито Бонхоме.

Документи показују да је Бонхоме интервјуисан два пута у септембру 2019. Према изјави Ноела, Бонхоме је радио више узастопних смјена и спавао је на дужности између отприлике 22 сата и поноћи. Истраживачи су испитивали и необјашњену промјену у броју затвореника у СХУ (са 73 на 72 негдје између 22 сата и 3 сата ујутру). Ноел је рекла да је "вјероватно" у питању била грешка у бројању.

Чувари нису специфично питани о наранџастој фигури. Бонхоме је рекао да се не сјећа периода између 22 сата и поноћи и да би улазак службеника самог на спрат кршио политику затвора.

Бонхоме је завршио смену у поноћ, а заменио га је Мишел Томас, који је открио Епстајново тијело. Ноел је наставила другу узастопну смјену. Томас и Ноел нису завршили бројање затвореника у 3 сата и 5 сати ујутру, нити обавезне провјере. Истраживачи су спекулисали да су можда заспали. Касније су оптужени за лажирање записа, али су оптужбе укинуте у замјену за сарадњу .Транскрипт интервјуа са Томасом показује празнине у сјећању на јутро открића. Омча коју је Епстајн наводно користио никада није дефинитивно идентификован. Чланак даље истиче контрадикције у званичним извјештајима, мутноћу видеа и питања о темељности истраге.

