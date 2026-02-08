Logo
Јак земљотрес погодио Кубу

Извор:

Танјуг

08.02.2026

14:59

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес јачине 5,5 степени по Рихтеровој скали регистрован је данас на Куби, објавио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Епицентар потреса био је у Карипском мору на дубини од 15 километара, 82 километра од Гватанама и 45 километара од Баракоа.

За сада нема информација о жртвама или материјалној штети.

