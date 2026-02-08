Јак земљотрес погодио Кубу

Извор:
Земљотрес јачине 5,5 степени по Рихтеровој скали регистрован је данас на Куби, објавио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Епицентар потреса био је у Карипском мору на дубини од 15 километара, 82 километра од Гватанама и 45 километара од Баракоа.
За сада нема информација о жртвама или материјалној штети.
A magnitude 5.9 earthquake took place 46km NNW of Baracoa, Cuba at 12:00 UTC (4 minutes ago). The depth was 15km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Baracoa #Cuba pic.twitter.com/1ByDh1l1C7— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) February 8, 2026
