Земљотрес у НБА: Трејдован један од најбољих играча лиге

04.02.2026

20:16

Земљотрес у НБА: Трејдован један од најбољих играча лиге

Вашингтон Визардси су повукли потез који мијења ток њихове франшизе и обиљежава једну од највећих размјена ове сезоне.

Ентони Дејвис, десетоструки Ол-стар и један од "75 највећих играча у историји НБА лиге", сели се у престоницу САД, док Далас Меверикси улазе у потпуно нову фазу изградње ростера, окренуту будућности и драфт капиталу.

Далас је послао Ентонија Дејвиса, Џејдена Хардија, Дианђела Расела и некадашњег играча Партизана, Дантеа Егзума у Вашингтон, а заузврат добио Криса Мидлтона, Еј Џеј Џонсона, Малакија Бренама, Марвина Беглија трећег, два пика прве рунде и три пика друге рунде.

Конкретно, Меверикси добијају први пик Оклахоме из 2026. године и заштићени први пик Голден Стејта из 2030, уз додатне пикове друге рунде из 2026. (Финикс), 2027. (Чикаго) и 2029. (Хјустон).

Entoni Dejvis

НБА

