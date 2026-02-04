Земљотрес у НБА: Трејдован један од најбољих играча лиге

04.02.2026
20:16
Коментари:0
Вашингтон Визардси су повукли потез који мијења ток њихове франшизе и обиљежава једну од највећих размјена ове сезоне.
Ентони Дејвис, десетоструки Ол-стар и један од "75 највећих играча у историји НБА лиге", сели се у престоницу САД, док Далас Меверикси улазе у потпуно нову фазу изградње ростера, окренуту будућности и драфт капиталу.
Далас је послао Ентонија Дејвиса, Џејдена Хардија, Дианђела Расела и некадашњег играча Партизана, Дантеа Егзума у Вашингтон, а заузврат добио Криса Мидлтона, Еј Џеј Џонсона, Малакија Бренама, Марвина Беглија трећег, два пика прве рунде и три пика друге рунде.
BREAKING: The Dallas Mavericks are trading 10-time NBA All-Star Anthony Davis, Jaden Hardy, D'Angelo Russell and Dante Exum to the Washington Wizards for Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, 2 first-round picks and 3 second-rounders, sources tell ESPN. pic.twitter.com/sfrQQubI5i— Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026
Конкретно, Меверикси добијају први пик Оклахоме из 2026. године и заштићени први пик Голден Стејта из 2030, уз додатне пикове друге рунде из 2026. (Финикс), 2027. (Чикаго) и 2029. (Хјустон).
