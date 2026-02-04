Одличан распоред за Звезду - ево шта је чека у Евролиги

Извор:
Такмичење у Евролиги настављено је овог уторка, а Црвена звезда је наставила свој поход ка нокаут фази и борби за што бољу позицију.
Црвена звезда је у Београдској арени побиједила Хапоел, док је у Тел Авиву Партизан послије велике драме поражен од Макабија.
Црвено-бијели су петим узастопним тријумфом у Евролиги дошли до учинка 16-10 и скочили су на седмо мјесто на табели, а чека их повољан распоред из два угла, када су у питању ривали и када су у питању домаћинства.
На врху табеле се тренутно налази Фенербахче са 18 побједа и седам пораза, док су Олимпијакос и Хапоел на другој и трећој позицији са учинком 16-9.
Исти скор као Звезда имају Реал Мадрид, Валенсија, Панатинаикос и Барселона, с тим што су иза црвено-бијелих тренутно само Каталонци.
У плеј-ин зони се налазе још Жалгирис и Монако са по 15 побједа и 11 пораза, а испод црте се налази Милано са половичним учинком (13-13).
Виртус је тренутно на скору 12-13, Дубаи има 12-14, док су Макаби и Бајерн уписали по 11 побједа и 15 пораза.
Басконија има учинак 9-17, а испред Партизана је још само Париз са 8-17.
Посљедње двије позиције су резервисане за Ефес (7-19) и Асвел (6-19).
Дјелује да није могао да се пожели бољи распоред, остаје само да Звезда настави у оваквом ритму. Макаби стиже у Београд, послије чега слиједи гостовање Олимпијакосу.
Слиједи пауза за Куп Радивоја Кораћа, послије ког ће Звезда угостити редом Ефес, Бајерн и Фенербахче. Након тога се иде на мегдан Панатинаикосу и Басконији, па Барселони.
Услиједиће дерби против Партизана и Париза на домаћем терену, па гостовање Асвелу, што је зицер за тријумф пред крај. И у посљедњем колу, Реал је домаћин 16. априла.
Све је на Звезди, играће против великог броја тимова који су у доњем дому, а то су Макаби, Бајерн, Басконија, Париз, Партизан, Ефес и Асвел. Чак седам ривала долази са позиција од 14. до 20. мјеста.
Укупно, шест утакмица се игра на домаћем терену, шест на гостовању.
