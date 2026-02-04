Logo
Вишковић и Ајгун о изградњи ауто-пута Београд-Сарајево

СРНА

04.02.2026

11:27

Фото: СРНА

Вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић разговарао је данас са генералним конзулом Турске у Бањалуци Џаном Ајгуном о изградњи ауто-пута Београд–Сарајево–Београд, чија је реализација договорена крајем октобра 2016. године на Трилатералном пословном форуму Турске, Србије и БиХ.

Вишковић је упознао конзула о тренутним активностима, које Република Српска спроводи по овом питању и то реализацијом стратешког националоног пројекта Републике Српске, а то је изградња ауто-пута Београд–Бањалука, који је у поодмаклој фази реализације, саопштено је из "Аутопутева Републике Српске".

"Конзул је потврдио да постоји интерес код турских компанија и банака за учешће у реализацији пројекта изградње оних дионица, које још нису уговорене" истакао је Вишковић и додао да је једна од њих трећа дионица панервропског Коридора "Пет це" кроз Републику Српску, на правцу од Добоја до Вукосавља, дужине 35 километара.

Вишковић је дао пуну подршку свим настојањима да се у што скорије вријеме одреди траса кроз дистрикт, како би се приступило изградњи ауто-пута кроз Брчко.

Република Српска

Тадић: БиХ могућа само као савез три државе - Републике Српске и двије из ФБиХ

"Ово је од посебног значаја за Републику Српску, која је већ ушла у фазу реализације пројекта изградње дионица од Вукосавља до Брчког и од Бијељине до Брчког", истакао је Вишковић.

Вишковић је нагласио да је Ајгун рекао да постоји интерес код турских партнера да активно учествују у реализацији овог пројекта, који би у будућности био повезан на ауто-пут Београд–Пожега–Котроман и даље до Вишеграда.

Генерални конзул Турске у Бањалуци упознао је Вишковића и о садржају недавних разговора са званичницима Брчко дистрикта по питању трасе ауто-пута Београд– Сарајево–Београд, која би водила кроз подручје дистрикта.

На састанку је било ријечи и о пројекту брзог пута од Сарајева, преко Рогатице до Вишеграда.

Радован Вишковић

autoput

