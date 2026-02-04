Logo
Large banner

Тадић: БиХ могућа само као савез три државе - Републике Српске и двије из ФБиХ

04.02.2026

11:13

Коментари:

4
Тадић: БиХ могућа само као савез три државе - Републике Српске и двије из ФБиХ
Фото: АТВ

Због одлука Европског суда за људска права у вези са случајевима "Сејдић-Финци", "Пилав" и сада "Бегић против БиХ", јасно се може закључити да је истовремено и европска и мирна БиХ могућа само као савез три државе - садашње Републике Српске и двије нове које би настале на територији данашње ФБиХ, истакао је данас правник Огњен Тадић.

Тадић је навео да би те три у савезу спојене државе имале своје делегиране представнике у заједничким органима, а унутар себе не би правиле било какве разлике у вези са политичким правима грађана.

"То би био крај тема које проблематизује Европски суд за људска права и крај пријетњи миру из ФБиХ", истакао је Тадић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подијели:

Таг:

Огњен Тадић

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Помоћник министра о Шумама Српске: Лично, нисам задовољан

Република Српска

Помоћник министра о Шумама Српске: Лично, нисам задовољан

8 ч

1
Милорад Додик са Тристаном Вукчевићем

Република Српска

Додик са Вукчевићем у САД

12 ч

3
Додик у САД присуствовао кошаркашкој утакмици

Република Српска

Додик у САД присуствовао кошаркашкој утакмици

12 ч

43
Радован Пазуревић, власник компаније 'Санино' Дервента

Република Српска

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Пожар у штали, све изгорјело: Саво сумња да је подметнут

19

58

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner