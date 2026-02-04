Тадић: БиХ могућа само као савез три државе - Републике Српске и двије из ФБиХ

04.02.2026
Због одлука Европског суда за људска права у вези са случајевима "Сејдић-Финци", "Пилав" и сада "Бегић против БиХ", јасно се може закључити да је истовремено и европска и мирна БиХ могућа само као савез три државе - садашње Републике Српске и двије нове које би настале на територији данашње ФБиХ, истакао је данас правник Огњен Тадић.
Тадић је навео да би те три у савезу спојене државе имале своје делегиране представнике у заједничким органима, а унутар себе не би правиле било какве разлике у вези са политичким правима грађана.
"То би био крај тема које проблематизује Европски суд за људска права и крај пријетњи миру из ФБиХ", истакао је Тадић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Zbog odluka ESLjP u vezi sa slučajevima Sejdić-Finci, Pilav, kao i sada Begić protiv BiH, jasno se može zaključiti da je istovremeno i evropska i mirna BiH moguća samo kao savez tri države - sadašnje Republike Srpske i dvije nove koje bi nastale na teritoriji današnje FBiH.👇 pic.twitter.com/j2Z0dvEwGO— Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) February 4, 2026
