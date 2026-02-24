Logo
Сви им завиде, а нико их не воли: Ова три знака имају све, али...

24.02.2026

19:49

horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Док им свијет аплаудира на успјеху, они се свако вече враћају у четири празна зида. У јавности су моћни и недодирљиви, а у души потпуно сами.

Шкорпија, Јарац и Водолија често изгледају као људи којима је живот дао доста тога. Споља дјелују снажно, успјешно и самостално. Многи им завиде јер мисле да имају све, али ретко ко примети да понекад носе осећај да су у души потпуно сами.

Они ретко говоре отворено о својим емоцијама. Навикли су да проблеме решавају сами и да не траже помоћ. Окружени су људима, али често задржавају унутрашњу дистанцу јер тешко потпуно верују другима.

Шкорпија – јака споља, али пажљиво чува срце

Шкорпија је знак који људи поштују. Има енергију која привлачи пажњу и став који јасно показује границе.

Овај знак не верује брзо. Ако буде повређен, дуго памти и тешко поново отвара срце. Шкорпија жели искрен однос, али треба времена да некоме потпуно поверује.У љубави је страствена, али и опрезна. Површни односи је брзо заморе.

јабуке-јабука

Здравље

Вриједи ли стара изрека да јабука на дан држи љекара подаље?

Када заволи, то је дубоко, али ретко показује колико јој је стало. Зато понекад и Шкорпија носи осећај да је у души потпуно сама јер емоције држи под контролом.

Јарац – успјех који не прати емотивна топлина

Јарац је симбол дисциплине, рада и стрпљења. Људи му често завиде јер делује стабилно и организовано, као да увек зна следећи корак.

Навикао је да проблеме решава сам. Не тражи помоћ лако и ретко показује слабост. Због тога други могу помислити да му нико није потребан.

Али Јарац заправо жели једноставну блискост и сигурност. Споља може изгледати хладно, иако понекад у себи носи осећај да је у души потпуно сам јер тешко пушта људе близу.

Водолија – слобода је важнија од притиска

Водолија воли независност и свој простор. Не воли када други покушавају да је ограниче или пожурују емоције.

Може бити окружена друштвом, али показује емоције само људима којима потпуно верује. Зато понекад делује хладно, иако само пажљиво бира коме ће се отворити.

Овај знак жели да буде прихваћен такав какав јесте – без притиска и без очекивања да се прилагођава.

Ова три знака често изгледају снажно и успешно, док у себи носе тиху жељу да их неко разуме без много објашњавања.

