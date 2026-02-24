Logo
У Италији пронађене Мусолинијеве биљешке о састанку са Хитлером

24.02.2026

У Италији су пронађене до сада непознате биљешке бившег фашистичког диктатора Бенита Мусолинија о састанку са нацистичким вођом Адолфом Хитлером 1944. године, пренијели су њемачки медији.

Како се наводи, специјална јединица карабињера предала је руком писане биљешке на пет страница централном државном архиву у Риму.

Сматра се да су биљешке од “посебног историјског значаја“, наводе медији.

Документи су били понуђени на продају у једној аукцијској кући у Торину, а полиција их је конфисковала и спровела детаљну анализу.

Почетне истраге, засноване на упоређивању рукописа, показале су да се рукопис и монограм “М“ на крају једне од страница могу јасно приписати Мусолинију.

Према ријечима стручњака из специјалне јединице карабињера за заштиту културне баштине, спорни документи су записи о састанку са Хитлером одржаном 22. априла 1944. године у дворцу Клесхајм у близини Салцбурга, у Аустрији.

Биљешке се односе на разне теме везане за оружане снаге, политику, економију и рад.

Написане су, по свему судећи, у оквиру директних припрема за састанак два диктатора.

Власти нису објавиле никакве детаљније информације о садржају биљешки.

Иако биљешке нису датиране, њихов садржај, како је наведено из полиције, одговара темама о којима су разговарали Мусолини и његово уже окружење током састанка са Хитлером.

Стручњаци вјерују да је Мусолини вјероватно такође користио биљешке током конференције, јер су пресавијене четири пута, наводе њемачки медији.

(спутник србија)

Adolf Hitler

sastanak

Бенито Мусолини

