У Италији пронађене Мусолинијеве биљешке о састанку са Хитлером

У Италији су пронађене до сада непознате биљешке бившег фашистичког диктатора Бенита Мусолинија о састанку са нацистичким вођом Адолфом Хитлером 1944. године, пренијели су њемачки медији.
Како се наводи, специјална јединица карабињера предала је руком писане биљешке на пет страница централном државном архиву у Риму.
Сматра се да су биљешке од “посебног историјског значаја“, наводе медији.
Документи су били понуђени на продају у једној аукцијској кући у Торину, а полиција их је конфисковала и спровела детаљну анализу.
Почетне истраге, засноване на упоређивању рукописа, показале су да се рукопис и монограм “М“ на крају једне од страница могу јасно приписати Мусолинију.
Према ријечима стручњака из специјалне јединице карабињера за заштиту културне баштине, спорни документи су записи о састанку са Хитлером одржаном 22. априла 1944. године у дворцу Клесхајм у близини Салцбурга, у Аустрији.
Биљешке се односе на разне теме везане за оружане снаге, политику, економију и рад.
Написане су, по свему судећи, у оквиру директних припрема за састанак два диктатора.
Власти нису објавиле никакве детаљније информације о садржају биљешки.
Иако биљешке нису датиране, њихов садржај, како је наведено из полиције, одговара темама о којима су разговарали Мусолини и његово уже окружење током састанка са Хитлером.
Стручњаци вјерују да је Мусолини вјероватно такође користио биљешке током конференције, јер су пресавијене четири пута, наводе њемачки медији.
