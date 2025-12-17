Logo
Ковачевић о Ганићу: Ни за Хитлера и Изетбеговића не постоје пресуде, па знамо

Извор:

СРНА

17.12.2025

15:32

Ковачевић о Ганићу: Ни за Хитлера и Изетбеговића не постоје пресуде, па знамо
Фото: АТВ БЛ

У расправи са федералним новинарима, који су тврдили да Ејуп Ганић није пресуђени ратни злочинац и да је колона ЈНА која се повлачила била "легитиман војни циљ", Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ је рекао да ни Адолф Хитлер ни Алија Изетбеговић нису били пресуђени ни пред једним судом, те да је "легитимни војни циљ" била колона која се повлачила у складу са споразумом.

"То је била легална војска свих нас. И међу тим војницима које је неко убио невине и ненаоружане нису били само Срби, било је и муслимана како су се тада звали, било је и Словенаца и Хрвата и Македонаца који нису ништа урадили, сједили су у возилима рачунајући да има споразум са УН и одметнутим властима у Сарајеву", подсјетио је Ковачевић.

Говорећи о измјенама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ, Ковачевић је рекао да су подржали ове измјене, али да од Оружаних снага не треба правити социјалну службу.

Болница

Здравље

Дјевојчица (12) због грипа завршила у коми

"Волио бих да постоји Војска Републике Српске у складу са Уставом и тада не бих подржао овај закон и то да војници Војске Републике Српске са 55 и 60 година буду у служби, јер мислим да то није доб у којој су људи најспремнији да се баве одбраном, али пошто су Оружане снаге БиХ постигли смо консензус", навео је Ковачевић.

Радован Ковачевић

