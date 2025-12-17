Орбан: Пљенидба руске имовине скинута са дневног реда

Извор:
СРНА
17.12.2025
16:58
Европска комисија је скинула питање пљенидбе руске имовине са дневног реда самита ЕУ, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Побиједили смо зато што је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен рекла да попушта, а питање руске имовине неће ни бити на дневном реду", објавио је Орбан на "Фејсбуку".
Он је додао да су "преговори вођени иза кулиса, чак и синоћна свађа - дали резултате".
"Ако сам добро разумио шта је данас рекла предсједник Европске комисије - а мислим да јесам - рекла је да руска имовина сутра неће бити тема разговора", рекао је мађарски премијер.
