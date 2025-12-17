Преокрет у случају убиства Алеша Шутара - оца који је бранио сина

Извор:
Након што је прошле седмице из истражног затвора пуштен 21-годишњак који је био осумњичен да је у Новом Месту убио 48-годишњег Алеша Шутара, сада је, након кућног претреса, приведен други осумњичени.
Из тужилаштва су потврдили да му је одређен истражни затвор, преноси РТВ Словенија.
Окружно државно тужилаштво у Новом Месту поднијело је суду приједлог за издавање налога за кућни и лични претрес другог осумњиченог у случају Шутар, на основу информација прикупљених током кривичне истраге, а које произлазе из исказа шест свједока који су свједочили под заклетвом пред судом.
Кућни претрес је спроведен, а осумњичени је том приликом ухапшен.
Суд је потом прихватио приједлог тужилаштва и одредио му истражни затвор, саопштило је новомешко тужилаштво.
Према наводима медија, више свједока је током испитивања пред судијом изјавило да Шутара није ударио 21-годишњак, већ његов 20-годишњи рођак.
Простор испред локала у којем је дошло до трагичног догађаја није покривен надзорним камерама, па не постоји снимак смртоносног напада, навели су из тужилаштва.
Према до сада познатим подацима, догађај испред локала није снимио ниједан од присутних.
Први осумњичени, 21-годишњак који је убрзо након напада био притворен због сумње да је испред локала у Новом Месту усмртио 48-годишњег Алеша Шутара, пуштен је на слободу прошлог петка.
У тужилаштву истичу да су прве информације прикупљене на мјесту догађаја и у року од 48 сати након њега указивале на то да је за кривично дјело одговоран управо он.
Од свих обавјештења која су тада прикупили од особа присутних на мјесту догађаја, само је једна службена полицијска забиљешка указивала на могућност да је одговоран други починилац.
Средином новембра новомешко окружно тужилаштво запримило је допуну кривичне пријаве из које је произашло да је полиција од више особа добила информације да у истражном затвору није особа која је задала смртоносни ударац.
"Основана сумња да је притворени осумњичени особа која је критичног дана оштећеном задала смртоносни ударац, након испитивања свих свједока није се потврдила, већ се смањила", објаснили су у тужилаштву разлоге због којих је 21-годишњак пуштен из притвора.
Истовремено наглашавају да, упркос укидању истражног затвора за првог осумњиченог, кривична истрага против њега још није завршена.
"Очекујемо вјештачко мишљење Института за судску медицину о врсти и тежини повреда, узроку смрти преминулог, као и додатно наложено вјештачење. Након што суд заприми оба вјештачка налаза и по окончању истраге предмет прослиједи тужилаштву на даље поступање, биће донијета одговарајућа државно-тужилачка одлука“, поручили су из тужилаштва, преноси "Индекс".
Подсјећамо, 48-годишњи Алеш Шутар насмрт је претучен када је покушао да заштити свог сина.
Он је брутално претучен испред локала у центру Новог Места у Словенији.
Према информацијама локалних медија, мушкарац је дошао по свог сина, када га је, чим је изашао из аутомобила, напала група људи.
Наводно је син позвао оца да дође по њега, јер су му ти младићи пријетили.
