Затварају се школе у Европи - супергрип све више хара

Извор:

Агенције

17.12.2025

16:28

Затварају се школе у Европи - супергрип све више хара

Широм Европе хара супергрип, а многе школе су затворене.

Стручњаци објашњавају зашто су деца најугроженија и шта је најбоља заштита од овог вируса.

Због ширења соја супергрипа А/Х3Н2 широм Европе, бројна дјеца су обољела, а неке школе су морале да затворе своја врата.

Стручњак са Универзитета Оксфорд, Џејмс Хеј, појаснио је зашто овај сој грипа, који датира још из 1968. године, највише погађа најмлађе и ко је све у опасности.

Иако је професорка Мегана Пандит изјавила да је ово "незапамћени талас супергрипа", Хеј, научник специјализован за моделирање заразних болести, тврди да се и ширење вируса и тежина болести "налазе унутар онога што стручњаци сматрају нормалним за сезону грипа".

Он појашњава да подтип грипа који доминира ове године, инфлуенца А/Х3Н2, постоји још од 1968. године, те да се са "супергрипом" сусрећемо сваких неколико година.

"Ситуација је упоредива са претходним годинама, узимајући у обзир рани почетак сезоне, као што показује недавна анализа коју смо спровеле моје колеге и ја", изјавио је за "Конверзејшн".

Зашто су дјеца најугроженија?

Хеј објашњава да је сезона грипа почела раније. Наглашава да су дјеца посебно погођена из два главна разлога.

"Дјеца и тинејџери вероватније ће се заразити због високих стопа контакта у школама, гдје се вирус много брже шири, а такође и зато што су њихови имунолошки системи мање искусни у борби против вируса грипа", рекао је.

Са друге стране, одрасли се рјеђе заражавају због мањег броја контаката и јачег имунитета, али старији од 64 године и бебе спадају у ризичне групе.

"Особе старије од 64 године вероватније имају постојећа здравствена стања која их излажу већем ризику од тешке болести ако се заразе, а њихови имунолошки системи почели су да слабе у процесу званом имуносенесценција. Бебе су такође у већем ризику од тешке болести јер су њихови имунолошки системи још неразвијени", појаснио је Хеј.

Додао је како је могуће да је вирус ове године пронашао "имунолошки јаз" код дјеце који није присутан код других старосних група.

Вакцина је најбоља заштита

Хеј истиче да најновији подаци показују ефикасност вакцина. Оно смањује ризик од хоспитализације због грипа за око 30 до 40% код старијих особа, док је код вакцинисане дјеце вјероватноћа хоспитализације мања за чак 70 до 75%.

"Вакцинација је и даље најбоља ствар коју можете да урадите како бисте се заштитили", поручио је.

Шта да радите ако се разболите?

Ако сумњате да имате грип, Хеј савјетује: "Останите код куће ако сте болесни, одмарајте се и предузмите разумне мјере опреза како бисте избегли ширење вируса на друге. Добити грип је врло непријатно, али свако ће га добити отприлике једном на сваких пет година. У великој већини случајева, људи се сами опораве".

За крај, поручује да још увијек можете да стигнете да се вакцинишете.

"Није прекасно, и што прије, то боље! Чак и након што епидемија досегне врхунац, требаће неколико мјесеци прије него што број случајева поновно падне на ниске нивое. У том периоду и даље постоји ризик од инфекције, тако да је свака додатна заштита коју пружа вакцина и даље корисна", закључио је.

gripa

grip

virus

epidemija

